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Добыча нефти в США

"Лукойл" подписал с "Узбекнефтегазом" меморандум по добыче в Узбекистане

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200603/14279226/Lukoyl-podpisal-s-Uzbekneftegazom-memorandum-po-dobyche-v-Uzbekistane.html

Совместное предприятие изучит геолого-геофизические данные для оценки перспектив нефтегазоности новых инвестиционных блоков.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. "Лукойл" подписал с "Узбекнефтегазом" новый меморандум по совместному сотрудничеству в проведении геологоразведочных работ и добыче нефти и газа в Узбекистане, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу  "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани".

"В Ташкенте состоялось подписание нового меморандума о взаимопонимании между ПАО "Лукойл" и АО "Узбекнефтегаз"... Меморандум предусматривает создание совместного предприятия с целью геологического изучения и коммерческой добычи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместное предприятие изучит геолого-геофизические данные для оценки перспектив нефтегазоности новых инвестиционных блоков.

В марте сообщалось, что "Узбекнефтегаз" планирует создать с "Лукойлом" совместное предприятие по геологоразведке на территории Узбекистана, а также изучить опыт российской компании в цифровизации производства.

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Глава "Лукойла" Вагит Алекперов осенью 2018 года говорил, что компания и "Узбекнефтегаз" изучат перспективы разведочного бурения в Узбекистане. По данным узбекской стороны, к июню 2020-го "Лукойл" может принять решение по трем блокам – Акбугетскому, Бешбулакскому и Ташкудукскому, расположенным в Центрально-Кызылкумском нефтегазовом регионе.

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"Лукойл" работает в Узбекистане 15 лет. Его совокупные инвестиции во все проекты в стране составляют около 10 миллиардов долларов. Компания работает на основании соглашений о разделе продукции на проектах "Кандым-Хаузак-Шады" и "Гиссар". Накопленная добыча природного газа на проектах под управлением "Лукойла" в Узбекистане в прошлом году достигла 60 миллиардов кубометров.

Теги:
добыча нефти, Добыча, Нефть, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Узбекнефтегаз, Лукойл, Лукойл



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