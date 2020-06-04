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Эмблема компании Лукойл

"Лукойл" ожидает восстановления добычи газа в Узбекистане до конца 2020 года

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200604/14291577/Lukoyl-ozhidaet-vosstanovleniya-dobychi-gaza-v-Uzbekistane-do-kontsa-2020-goda.html

При сохранении добычи на текущем уровне до конца года, в целом за год объем составит порядка 7 миллиардов кубометров.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. "Лукойл" ожидает восстановления добычи газа в Узбекистане до конца 2020 года, заявил вице-президент компании по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов в ходе телефонной конференции, пишет РИА Новости.

По его словам, при сохранении добычи на текущем уровне до конца года, в целом за год объем составит порядка 7 миллиардов кубометров.

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Жданов надеется, что такой пессимистический сценарий не реализуется, и объемы добычи, продаж восстановятся", - ответил Жданов на вопрос о восстановлении добычи газа в Узбекистане.

"Что касается возмещенных затрат по Узбекистану из-за общих совокупных затрат, которые мы вложили в проект в размере 9,9 миллиарда долларов, включая операционные административные расходы. На сегодняшний день компенсировано около 8 миллиардов долларов", - добавил он.

В отчете "Лукойла" сообщалось, что компания с февраля сократила добычу газа в Узбекистане до уровня около 40% от проектной мощности из-за низкого спроса на газ со стороны Китая, что оказало влияние на общий объем добычи углеводородов группой в первом квартале, в апреле и мае.

Теги:
газ, Газ, Экономика, Лукойл, Лукойл, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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