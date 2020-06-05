Представлены данные по инвестициям в Узбекистан: в числе лидеров - Россия и КНР

Самыми привлекательными для стран-инвесторов стали электротехническая, кожевенно-обувная отрасли, а также химическая промышленность.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли представили данные об инвестиционной активности Узбекистана с января по апрель нынешнего года. Общий объем освоенных иностранных вложений в республику составил $2,5 млрд, в том числе прямые иностранные инвестиции - $1,7 млрд и иностранные кредиты - $831 млн.

За первые три месяца 2020 года были введены в эксплуатацию 336 проектов: 8 крупных производственных предприятий и 328 промышленных объектов регионального значения.

Больше всех средств в экономику Узбекистана вложили бизнесмены России, КНР, Германии и Южной Кореи, а общее число стран-инвесторов составило 37.

Самыми привлекательными для них стали электротехническая, кожевенно-обувная отрасли, а также химическая промышленность. Показатели роста демонстрируют нефтегазовая промышленность и производство строительных материалов.

При этом возрос поток прямых иностранных инвестиций и кредитов в проекты регионального значения. Их суммарная стоимость за три месяца 2020 года составила $958 млн, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Динамика роста наблюдается в Джизакской, Наманганской и Сурхандарьинской областях.

Более $100 млн зарубежных инвестиций будут реализованы в Узбекистане >>

Согласно Инвестиционной программе, утвержденной постановлением президента, в 2020 году за счет всех источников финансирования, освоение инвестиций в основной капитал прогнозируется в объеме 233,2 трлн сумов, из них прямых иностранных – $7,1 млрд, иностранных инвестиций и кредитов под государственную гарантию – $2,7 млрд.

В этом году предусматривается сдача в эксплуатацию более 2 тысяч объектов социального, инфраструктурного и производственного назначения.