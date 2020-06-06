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Jack Ma

Компании Узбекистана намерены выйти на площадку Alibaba с помощью РФ

© REUTERS / Bobby Yip
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200606/14301000/Kompanii-Uzbekistana-namereny-vyyti-na-ploschadku-Alibaba-s-pomoschyu-RF.html

В рамках видеоконференции стороны обсудили вопросы организации экспорта отечественных товаров Узбекистана посредством их размещения на торговых площадках Alibaba.com (B2B) и AliExpress (B2C).

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Компания PAL, официальный партнер Alibaba.com в России, окажет поддержку субъектам предпринимательства Узбекистана в выходе на интернет-площадки китайской компании, сообщили в пресс-службе ТПП республики.

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Этот и другие вопросы интернет-торговли обсудили в формате видеоконференции заместитель председателя ТПП Фаризшох Усманов и гендиректор PAL Борис Нейман.

"В ходе видеоконференции были обсуждены возможности подключения субъектов малого и частного бизнеса Узбекистана, в том числе продукции национально-прикладного искусства ремесленников к платформе Alibaba.сom", - говорится в сообщении.

Речь шла и об экспорте отечественных товаров посредством их размещения на торговых площадках AliExpress (B2C).

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Для справки: Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

В конце марта стало известно, что несколько фондов китайского миллиардера, основателя Alibaba Group Джека Ма окажут помощь семи странам в борьбе с пандемией коронавируса.

В список вошли Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Индия, Вьетнам и Бутан. 

Теги:
Интернет, Торговля, Экспорт, Экономика, Россия, Узбекистан, сотрудничество, Alibaba



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