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Китайский миллиардер Джек Ма

Фонды основателя Alibaba помогут Узбекистану в борьбе с COVID-19

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (195)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200329/13796258/Fondy-osnovatelya-Alibaba-pomogut-Uzbekistanu-v-borbe-s-COVID-19.html

Ранее фонд уже оказал поддержку в борьбе с коронавирусом Китаю, России, странам Юго-Восточной Азии, ЕС и Африки.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Несколько фондов китайского миллиардера, основателя Alibaba Group Джека Ма окажут помощь семи странам в борьбе с пандемией коронавируса. 

Инициативная группа в Ташкенте организуют раздачу продуктов питания, покупку лекарств одиноким пожилым людям, которые сейчас оказались в наиболее трудном положении.
© Foto : Азиза Умарова
COVIDарность в Ташкенте: как организуют помощь одиноким престарелым

Об этом сообщает Reuters. 

В список вошли следующие страны: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Индия, Вьетнам и Бутан. 

Фонды выделят 1,7 миллиона лицевых масок, 165 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19, защитную одежду и необходимое медицинское оборудование. 

Ранее гуманитарную помощь из продуктов питания и медицинских средств для 1,5 тысячи малоимущих узбекских семей направил Международный фонд казахстанского миллиардера, уроженца Джизакской области Узбекистана Фаттаха Шодиева. 

Напомним, по последим данным, в республике зафиксировано 133 случая заболевания вирусом COVID-19, семеро пациентов уже выздоровели и были отправлены на реабилитацию, двое граждан скончались.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

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С 30 марта по 20 апреля также прекращают свою деятельность все аэропорты страны.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина. За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (195)
Теги:
Alibaba, Джек Ма, Узбекистан, коронавирус



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