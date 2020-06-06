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Узбекистан с 1 августа вводит утилизационный сбор на автомобили

Узбекистан с 1 августа вводит утилизационный сбор на автомобили

Sputnik / Мария Науменко
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200606/14301647/Uzbekistan-s-1-avgusta-vvodit-utilizatsionnyy-sbor-na-avtomobili.html

От сбора освобождены автомобили дипмиссий, международных организаций, временно ввозимые на территорию Узбекистана, а также выпущенные 30 и более лет назад.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. В Узбекистане с 1 августа вводят утилизационный сбор на легковые автомобили, трактора, спец- и дорожную технику, ввозимую из-за рубежа и производимую в стране. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции.

Согласно постановлению Кабмина, ставки утилизационного сбора, в зависимости от категории, года выпуска и объема двигателя транспортных средств составят от 670 долларов до 31 тысячи долларов. От сбора освобождены автомобили дипмиссий, международных организаций, временно ввозимые на территорию Узбекистана, а также выпущенные 30 и более лет назад.

В настоящее время, с автомобилей, произведенных в России, Казахстане и Украине, согласно договору о свободной торговле в рамках СНГ продолжает взиматься акциз в размере 2% и НДС - 20%.

Шапарин Антон
© из личного архива Шапарина Антона
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Импорт автотранспорта из других стран облагается импортными пошлинами и акцизами в размере от 70% до 120% от стоимости автомобиля.

А на днях Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и стимулированию развития внутреннего рынка автотранспортных средств".

Согласно документу, Узбекистан с 1 августа отменяет акциз на импорт легковых и грузовых автомобилей, коммерческого автотранспорта и тракторов.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, сбор, Узбекистан, Трактор, автомобили



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