Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Узбекистана

В 2021 году эксперты ВБ прогнозируют рост ВВП Узбекистана на уровне 6,6%. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Узбекистана до 1,5% в 2020 году, сообщается в новом докладе.

При этом республика является единственным государством среди стран Европы и Центральной Азии, чья экономика продолжит расти. ВВП других стран пойдет в минус, кроме Туркменистана: их ВВП останется на прежнем уровне. В 2021 году ВБ прогнозирует рост ВВП Узбекистана на уровне 6,6%.

"Пандемия COVID-19 пагубно сказалась на странах Европы и Центральной Азии вследствие обвала мировых цен на сырьевые товары, сбоев в глобальных и региональных производственно-сбытовых цепях и повышения степени неприятия рисков на финансовых рынках. Расширение масштабов вспышки коронавируса в странах региона усилило сокращение внутреннего спроса, усугубило перебои в снабжении и привело к остановке немалой доли экономической активности", - говорится в сообщении.

В докладе отмечается, что экономика Узбекистана отличается открытостью для торговли и финансовых потоков, включая денежные переводы, а поэтому она уязвима к побочным эффектам глобальных потрясений. Кроме того, ожидается, что на темпах роста экономики стран региона, экспортирующих энергоресурсы, включая Россию, Казахстан и Азербайджан, скажется сохранение цен на нефть на низком уровне.

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Последствия для экономической активности характеризуются крайней неопределенностью и могут оказаться более тяжелыми в случае усугубления пандемии и углубления сопутствующего ей спада деловой активности.