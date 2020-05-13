ВВП Узбекистана ожидает ощутимый рост в следующем году - прогноз ЕБРР

В Центральной Азии, по прогнозу ЕБРР, экономики в среднем потеряют 1,2%, но в 2021-м восстановятся до 5,8%. Узбекистан и Казахстан используют доступные ресурсы, чтобы предоставить ощутимую поддержку экономике.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития обнародовал новый прогноз развития мировой экономики на следующий год. Отмечается, что большинство стран ожидает падение экономических показателей. Однако есть и исключения - это Узбекистан, Туркменистан и Египет.

Как указано в документе, в Узбекистане рост ВВП снизится до 1,5% (в 2019 году этот показатель был 5,6%), однако в 2021-м рост экономики, как ожидается, ускорится до 6,5% на фоне восстановления экспорта и роста внутреннего спроса.

В первом квартале года ВВП вырос на 4,1%, но, по мнению специалистов, велика вероятность того, что показатель сократится во втором квартале, когда влияние карантинных мер начнет ощущаться сильнее.

Объемы экспорта снизились на 11% по итогам первого квартала 2020-го (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), несмотря на большее разнообразие товаров и рынков сбыта по сравнению с другими странами Центральной Азии. Экспорт товаров составил примерно 50% всего экспорта в 2019 году, и больше половины экспорта товаров пришлось на золото.

Аналитики отмечают, что Китай был главным рынком сбыта для Узбекистана в 2019-м, однако его доля в общем объеме экспорта составляла всего 14% (в основном экспорт газа).

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Активный рост кредитования частного сектора (рост составил 26% на декабрь 2019-го по сравнению с тем же периодом год назад) может стать источником уязвимости, учитывая, что бизнес с большой вероятностью потеряет способность возвращать кредиты в этот период сильного экономического спада. Все это негативно повлияет на стабильность банковской системы.

Денежный переводы из России сократятся, из-за чего пострадают самые уязвимые слои населения. Сектор туризма и гостеприимства также оказался среди отраслей, на которые коронавирусный кризис повлиял больше всего.

В среднем в странах-партнерах ЕБРР спад экономики будет на уровне 3,5%. Если меры по социальному дистанцированию будут применяться дольше, чем ожидалось, рецессия может быть гораздо хуже, и показатели не вырастут до уровня 2019 года, возможно, еще несколько лет.

В Центральной Азии экономики в среднем потеряют 1,2%, но в 2021-м восстановятся до 5,8%.

Узбекистан и Казахстан используют доступные ресурсы, чтобы предоставить ощутимую поддержку экономике. Однако Кыргызстан, Монголия и Таджикистан страдают из-за сильно ограниченных финансовых возможностей и крупных задолженностей.

Несмотря на то что экспортеры нефти и газа (такие, как Узбекистан, Казахстан и Туркменистан) могут положиться на значительную финансовую подушку и международные средства, чтобы смягчить негативное влияние карантинных мер на экономику, эти страны также почувствуют давление из-за сильного падения спроса на энергетические ресурсы.

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Напомним, глава ЕБРР посещал Узбекистан перед объявлением карантинных мер в связи с COVID-19. В начале марта он встретился с Шавкатом Мирзиёевым. На встрече стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Сума Чакрабарти подтвердил готовность ЕБРР продолжить всемерную поддержку реализуемой программе реформ в Узбекистане и кардинально расширить портфель партнерства.

Особое внимание уделено подготовке и продвижению приоритетных проектов по модернизации инфраструктуры, развитию банковского сектора, текстильной и других отраслей промышленности, инициатив малого бизнеса.