Как изменятся цены на импортные авто в Узбекистане с 1 августа

Про изменение стоимости на иномарки после отмены акциза и внедрения нового сбора - подробнее читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В Узбекистане с 1 августа отменяется акцизный налог на импорт автомобилей и вводится утилизационный сбор. Эксперты Norma.uz рассмотрели, как может измениться стоимость автомобилей.

Легковые автомобили (новые), с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см, средняя стоимость — 6 тысяч долларов.

До 1 августа:

таможенная пошлина — 3 240 (54% от средней стоимости);

акцизный налог — 1 920 (32% от стоимости);

НДС — 1 674 (15% от суммы стоимости, таможенной пошлины и акцизного налога);

таможенный сбор — 25 (0,2% от стоимости, но не менее 25 долларов);

утилизационный сбор — 0;

всего обязательные платежи — 6 859;

конечная цена — 12 859.

С 1 августа:

таможенная пошлина — 3 240 (без изменений);

акцизный налог — 0;

НДС — 1 386 (15% от суммы стоимости и таможенной пошлины);

таможенный сбор — 25 (без изменений);

утилизационный сбор — 659 (эквивалент 30 БРВ в долларах);

всего обязательные платежи — 5 310;

конечная цена — 11 310.

Разница: на 1 549 долларов дешевле.

Автомобили с рабочим объемом двигателя свыше 3000, но не более 3500 куб. см, средняя стоимость — 30 тысяч долларов

До 1 августа:

таможенная пошлина — 18 000 (60% от средней стоимости);

акцизный налог — 9 300 (31% от стоимости);

НДС — 8595 (15% от суммы стоимости, таможенной пошлины и акцизного налога);

таможенный сбор — 60 (0,2% от стоимости, но не менее 25 долларов);

утилизационный сбор — 0;

всего обязательные платежи — 35 955;

конечная цена — 65 955.

С 1 августа:

таможенная пошлина — 18 000 (без изменений);

акцизный налог — 0;

НДС — 7 200 (15% от суммы стоимости и таможенной пошлины);

таможенный сбор — 60 (без изменений);

утилизационный сбор — 3 955 (эквивалент 180 БРВ в долларах);

всего обязательные платежи — 29 215;

конечная цена — 59 215.

Разница: на 6 740 долларов дешевле.

Напомним, Узбекистан с 2017 года поэтапно снизил или отменил акцизы на ввоз широкой группы товаров из стран СНГ. В частности, снижены ставки или полностью отменены акцизы на ряд российских товаров: коммерческие автомобили, стальной прокат, продукцию пищевой промышленности и стройматериалы.

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По данным Министерства инвестиций и внешней торговли республики, тогда Узбекистан пошел на такой шаг, не дожидаясь окончания переходного периода, представленного республике в соответствии с договором о свободной торговле в рамках СНГ до 2021 года. Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ был подписан в 2011-м Россией, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном и Украиной.