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Водитель автомобиля

Как изменятся цены на импортные авто в Узбекистане с 1 августа

© CC0 / Pixabay
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200610/14322182/Kak-izmenyatsya-tseny-na-importnye-avto-v-Uzbekistane-s-1-avgusta.html

Про изменение стоимости на иномарки после отмены акциза и внедрения нового сбора - подробнее читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В Узбекистане с 1 августа отменяется акцизный налог на импорт автомобилей и вводится утилизационный сбор. Эксперты Norma.uz рассмотрели, как может измениться стоимость автомобилей.

Легковые автомобили (новые), с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см, средняя стоимость — 6 тысяч долларов.

До 1 августа:

таможенная пошлина — 3 240 (54% от средней стоимости);
акцизный налог — 1 920 (32% от стоимости);
НДС — 1 674 (15% от суммы стоимости, таможенной пошлины и акцизного налога);
таможенный сбор — 25 (0,2% от стоимости, но не менее 25 долларов);
утилизационный сбор — 0;
всего обязательные платежи — 6 859;
конечная цена — 12 859.

С 1 августа:

таможенная пошлина — 3 240 (без изменений);
акцизный налог — 0;
НДС — 1 386 (15% от суммы стоимости и таможенной пошлины);
таможенный сбор — 25 (без изменений);
утилизационный сбор — 659 (эквивалент 30 БРВ в долларах);
всего обязательные платежи — 5 310;
конечная цена — 11 310.
Разница: на 1 549 долларов дешевле.

Автомобильное движение в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Акциз на ввоз легковых авто отменят в Узбекистане с 1 августа

Автомобили с рабочим объемом двигателя свыше 3000, но не более 3500 куб. см, средняя стоимость — 30 тысяч долларов

До 1 августа:

таможенная пошлина — 18 000 (60% от средней стоимости);
акцизный налог — 9 300 (31% от стоимости);
НДС — 8595 (15% от суммы стоимости, таможенной пошлины и акцизного налога);
таможенный сбор — 60 (0,2% от стоимости, но не менее 25 долларов);
утилизационный сбор — 0;
всего обязательные платежи — 35 955;
конечная цена — 65 955.

С 1 августа:

таможенная пошлина — 18 000 (без изменений);
акцизный налог — 0;
НДС — 7 200 (15% от суммы стоимости и таможенной пошлины);
таможенный сбор — 60 (без изменений);
утилизационный сбор — 3 955 (эквивалент 180 БРВ в долларах);
всего обязательные платежи — 29 215;
конечная цена — 59 215.
Разница: на 6 740 долларов дешевле.

Напомним, Узбекистан с 2017 года поэтапно снизил или отменил акцизы на ввоз широкой группы товаров из стран СНГ. В частности, снижены ставки или полностью отменены акцизы на ряд российских товаров: коммерческие автомобили, стальной прокат, продукцию пищевой промышленности и стройматериалы.

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По данным Министерства инвестиций и внешней торговли республики, тогда Узбекистан пошел на такой шаг, не дожидаясь окончания переходного периода, представленного республике в соответствии с договором о свободной торговле в рамках СНГ до 2021 года. Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ был подписан в 2011-м Россией, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном и Украиной.

Теги:
акцизный налог, налоги, водитель, водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан



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