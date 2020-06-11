Новая услуга Uzcard: банкоматы смогут выдавать наличные в долларах США

Для внедрения этой услуги, коммерческим банкам необходимо провести работы в соответствии с техническим регламентом Uzcard.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Uzcard объявил о запуске нового проекта, который предусматривает выдачу в банкоматах страны долларов США с сумовых карт и их пополнение иностранной валютой.

При этом, курс продажи и покупки иностранной валюты устанавливается банками в режиме онлайн.

Первым к услуге присоединился АКБ "Кишлок курилиш банк" - валютно-обменные банкоматы этого финучреждения успешно прошли тестирование.

Для внедрения этой услуги, коммерческим банкам необходимо провести работы в соответствии с техническим регламентом Uzcard.

Напомним, месяц назад президент подписал указ "О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы".

Для повышения эффективности банковской системы планируется, в частности, снизить зависимость финансово-кредитных организаций от государственных ресурсов и поэтапно отменить их непрофильные функции.