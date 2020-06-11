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Купюры американских долларов

Новая услуга Uzcard: банкоматы смогут выдавать наличные в долларах США

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200611/14328104/Novaya-usluga-Uzcard-bankomaty-smogut-vydavat-nalichnye-v-dollarakh-SShA.html

Для внедрения этой услуги, коммерческим банкам необходимо провести работы в соответствии с техническим регламентом Uzcard.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Uzcard объявил о запуске нового проекта, который предусматривает выдачу в банкоматах страны долларов США с сумовых карт и их пополнение иностранной валютой.

При этом, курс продажи и покупки иностранной валюты устанавливается банками в режиме онлайн.

Первым к услуге присоединился АКБ "Кишлок курилиш банк" - валютно-обменные банкоматы этого финучреждения успешно прошли тестирование.

Женщина считает банкноты после обмена валюты в филиале Национального банка Узбекистана в Ташкенте
REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
В Узбекистане расширился перечень операций, осуществляемых банком

Для внедрения этой услуги, коммерческим банкам необходимо провести работы в соответствии с техническим регламентом Uzcard.

Напомним, месяц назад президент подписал указ "О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы".

Для повышения эффективности банковской системы планируется, в частности, снизить зависимость финансово-кредитных организаций от государственных ресурсов и поэтапно отменить их непрофильные функции.

Теги:
обмен валюты, Узбекистан, Uzcard, банки



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