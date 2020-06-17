Учреждена инвесткомпания UzAssets — в ее управление передадут 10 госпредприятий

Как ожидается, создание инвесткомпании UzAssets позволит повысить инвестиционную привлекательность предприятий с госдолями и провести их эффективную приватизацию.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Узбекистане создается инвестиционная компания АО UzAssets, учредителем которой является Агентство по управлению государственными активами.

Данное решение было принято постановлением Кабинета министров "О дополнительных мерах по усовершенствованию процессов приватизации".

Инвесткомпании передадут в управление государственные пакеты акций по номинальной стоимости 10 предприятий.

Речь идет об АО "Кварц", АО "Кызылкумцемент", АО "Урганчшароб", АО "Убекистон шампани", ГУП "Узгеорангмет ЛИТИ", ГУП "Узшахарсозлик ЛИТИ", АО "Денов вино-арок", страховая компания АО "Кафолат", малая промзона АО "Олмазор", ГУП "Шахрисабз юлдузи".

Уставный фонд UzAssets также формируется за счет 20 миллиардов сумов, выделенных из внебюджетного фонда управления, трансформации и приватизации при Агентстве по управлению госактивами.

Данные о приватизируемых предприятиях теперь в открытом доступе >>

Для повышения инвестиционной привлекательности этих предприятий при сотрудничестве с международными институтами и компаниями проведут предпродажную подготовку. При этом будут применяться современные подходы к управлению и анализу, в частности, метод "бенчмаркинга", критерии оценки инвестпроектов, принятые в международной практике (IRR, NPV, EBITDA и другие).

Ставится задача сформировать списки потенциальных инвесторов и проводить презентации для целевых аудиторий с использованием программ RoadShow.

По данным Агентства по управлению государственными активами, с начала текущего года в Узбекистане выставлено на продажу 352 государственных актива, в том числе акции 77 АО и 275 объектов недвижимости стоимостью 2,9 триллиона сумов, при условии инвестирования 1 триллиона сумов и создания 4,3 тысячи рабочих мест.

Кроме того, 359 государственных активов проданы инвесторам за 391,2 миллиарда сумов. Из 84 убыточных предприятий 46 реализованы частному бизнесу.

Всего в государственный бюджет перечислено 1,4 триллиона сумов, том числе от приватизации – 113,1 миллирда сумов, от дивидендов, выплачиваемых предприятиями с государственным участием, - 1,3 триллиона сумов, от аренды государственного имущества - 6,6 миллиарда сумов.