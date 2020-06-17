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Бурение газовой скважины

В Бухарской области открыта новая газовая скважина

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200617/14357254/V-Bukharskoy-oblasti-otkryta-novaya-gazovaya-skvazhina.html

После завершения буровых и перфорационных работ на скважине №9 месторождения "Кушимча" получен промышленный приток газа с суточным дебитом 80 тыс. куб. метров и 2 тонны газового конденсата.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Специалисты АО "Узбекнефтегаз" открыли новую скважину природного газа, сообщили в пресс-службе структуры.

На территории газоперерабатывающего завода
© Sputnik / Илья Питалев
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После завершения буровых и перфорационных работ на соответствующем участке месторождения "Кушимча" Газлийского нефтегазодобывающего управления получен промышленный приток газа с суточным дебитом 80 тыс. куб. метров и 2 тонны газового конденсата.

Для справки: газоконденсатное месторождение "Кушимча" расположено в Каракульском районе Бухарской области и введено в эксплуатацию в апреле 2016 года.

Напомним, месяц назад на месторождении "Янгиказган" Газлийского нефтегазодобывающего управления после ремонта скважины №34 был получен промышленный приток газа объемом 50 тысяч кубометров в сутки.

Теги:
Узбекистан, Бухарская область, скважина, Узбекнефтегаз, Газ



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