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В Бухарской области возобновили добычу газа из скважины

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200519/14166017/V-Bukharskoy-oblasti-vozobnovili-dobychu-gaza-iz-skvazhiny.html

Проведены необходимые работы на участке, в результате приток газа составил 50 тысяч кубометров в сутки.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз" заявила, что на месторождении "Янгиказган" Газлийского нефтегазодобывающего управления после ремонта скважины №34 получен промышленный приток газа.

Проведены необходимые работы на участке, в результате приток газа составил 50 тысяч кубометров в сутки.

Из восстановленной скважины вновь стали добывать природный газ
Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
На восстановленной скважине вновь начали добычу природного газа

Капитальные ремонтные работы проведены силами АО "Узнефтегазкудуктаъмирлаш".

Для справки: месторождение "Янгиказган" расположено в Бухарской области и введено в эксплуатацию 1973 году.

Напомним, на прошлой неделе на разведочной скважине №5 газоконденсатного месторождения "Тумарис" Газлийского нефтегазодобывающего управления АО "Узбекнефтегаз" также были завершены буровые работы.

Активирована еще одна газовая скважина месторождения в Муйнаке >>

В результате освоения горизонта юрских отложений в открытом стволе на глубине 2025-2040 метров получен промышленный приток газа с суточным дебитом 200 тыс. кубометров. Буровые работы проведены силами ООО "Алатская НГРЭ".

Теги:
Бухарская область, скважина, нефтегазовая отрасль, Узбекнефтегаз



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