18:59 17 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Узбекские денежные знаки - сум

С 1 июля банкноты номиналом 200 и 500 сумов будут изъяты из обращения

© Sputnik / Стрингер
Экономика
Получить короткую ссылку
101002
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200617/14358113/S-1-iyulya-banknoty-nominalom-200-i-500-sumov-budut-izyaty-iz-obrascheniya.html

После 1 июля деньги старого образца могут обмениваться непосредственно в расчетно-кассовых центрах Главных территориальных управлений Центрального банка на банкноты, находящиеся в обращении.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Пресс-служба Центрабанка сообщила о том, что с 1 июля 2020 года теряют силу монеты достоинством 50, 100 сумов, а также банкноты номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца. В частности, выйдут из обращения в качестве законного средства платежа:

  • банкноты номиналом 200 сумов образца 1997 года;
  • банкноты номиналом 500 сумов образца 1999 года.
Банкноты номиналом 200 и 500 сумов будут изъяты из обращения с 1 июля 2020 г
ЦБ Узбекистана
Банкноты номиналом 200 и 500 сумов будут изъяты из обращения с 1 июля 2020 г

Эти денежные знаки старого образца будут приниматься всеми отделениями коммерческих банков до 1 июля 2020 года, а после 1 июля 2020 года могут обмениваться непосредственно в расчетно-кассовых центрах Главных территориальных управлений Центрального банка на банкноты, находящиеся в обращении.

Эксперт Союза бонистов, член Центра изучения памятников бумажно-денежного обращения Роман Леонов
© Foto : Из личного архива Романа Леонова
Леонов: Узбекистан экономит бюджетные средства, заменяя банкноты монетами

В связи с этим напоминаем, при наличии банкнот номиналом 200 и 500 сумов старого образца, вы можете обменять их на денежные знаки, находящиеся в обращении в установленном порядке.

Напомним, с 1 марта были изъяты из обращения монеты и банкноты старого образца номиналом 25 сумов и менее.

При этом расчеты, исходя из требований клиентов и населения, осуществлялись посредством зачисления на счета банковской пластиковой карты, посредством обмена на монеты и банкноты, находящиеся в обращении, путем зачисления на соответствующие счета клиентов, на сберегательные счета граждан согласно их заявлениям и путем приема для оплаты коммунальных или других разовых платежей.

Теги:
сум, деньги, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, банкнота



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Незабываемый Вьетнам: какой увидел страну ирландский фотограф-путешественник
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой
Российские военные перехватили над Балтикой бомбардировщики США — видео
Завершение строительства двух новых станций ташкентского метро
Новые станции метро в Ташкенте: облик и технические особенности

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться