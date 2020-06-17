С 1 июля банкноты номиналом 200 и 500 сумов будут изъяты из обращения

После 1 июля деньги старого образца могут обмениваться непосредственно в расчетно-кассовых центрах Главных территориальных управлений Центрального банка на банкноты, находящиеся в обращении.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Пресс-служба Центрабанка сообщила о том, что с 1 июля 2020 года теряют силу монеты достоинством 50, 100 сумов, а также банкноты номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца. В частности, выйдут из обращения в качестве законного средства платежа:

банкноты номиналом 200 сумов образца 1997 года;

банкноты номиналом 500 сумов образца 1999 года.

ЦБ Узбекистана Банкноты номиналом 200 и 500 сумов будут изъяты из обращения с 1 июля 2020 г

Эти денежные знаки старого образца будут приниматься всеми отделениями коммерческих банков до 1 июля 2020 года, а после 1 июля 2020 года могут обмениваться непосредственно в расчетно-кассовых центрах Главных территориальных управлений Центрального банка на банкноты, находящиеся в обращении.

В связи с этим напоминаем, при наличии банкнот номиналом 200 и 500 сумов старого образца, вы можете обменять их на денежные знаки, находящиеся в обращении в установленном порядке.

Напомним, с 1 марта были изъяты из обращения монеты и банкноты старого образца номиналом 25 сумов и менее.

При этом расчеты, исходя из требований клиентов и населения, осуществлялись посредством зачисления на счета банковской пластиковой карты, посредством обмена на монеты и банкноты, находящиеся в обращении, путем зачисления на соответствующие счета клиентов, на сберегательные счета граждан согласно их заявлениям и путем приема для оплаты коммунальных или других разовых платежей.