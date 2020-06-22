Узбекский сум укрепился по отношению к евро и фунту стерлингов - ЦБ

Евро и фунт стерлингов вторую неделю подряд продолжают терять ценность, и теперь их стоимость составляет 11 368,06 и 12 569,46 сума соответственно.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы валют и опубликовал данные на своих информационных платформах.

После незначительного падения на прошлой неделе в этот раз доллар США повысился в цене чуть более чем на 20 сумов и теперь составляет 10 172,76 сума.

ЦБ Узбекистана Курс валют с 23 июня 2020 года

Евро и фунт стерлингов вторую неделю подряд продолжают терять ценность, и теперь их стоимость составляет 11 368,06 и 12 569,46 сума соответственно.

На прежнем ценовом уровне остается российский рубль, набрав лишь незначительные 61 тийин.

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Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.