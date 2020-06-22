18:05 22 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Узбекский сум укрепился по отношению к евро и фунту стерлингов - ЦБ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
272 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200622/14387709/Uzbekskiy-sum-ukrepilsya-po-otnosheniyu-k-evro-i-funtu-sterlingov---TsB.html

Евро и фунт стерлингов вторую неделю подряд продолжают терять ценность, и теперь их стоимость составляет 11 368,06 и 12 569,46 сума соответственно. 

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы валют и опубликовал данные на своих информационных платформах.

После незначительного падения на прошлой неделе в этот раз доллар США повысился в цене чуть более чем на 20 сумов и теперь составляет 10 172,76 сума.

Курс валют с 23 июня 2020 года
ЦБ Узбекистана
Курс валют с 23 июня 2020 года

Евро и фунт стерлингов вторую неделю подряд продолжают терять ценность, и теперь их стоимость составляет 11 368,06 и 12 569,46 сума соответственно. 

На прежнем ценовом уровне остается российский рубль, набрав лишь незначительные 61 тийин. 

Новая услуга Uzcard: банкоматы смогут выдавать наличные в долларах США >>

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
сум, банки, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, курс валюты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля
Москва-2259 или какой представляли российскую столицу в далеком 1914 году
Возложение цветов на Волгоградском кладбище в Ташкенте
Помним, скорбим, гордимся: возложение цветов на мемориале "Братские могилы"
Квартирный вопрос в Ташкенте
Квартирный вопрос: провинциалы устремились в Ташкент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться