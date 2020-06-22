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Хлопкозаготовительный пункт в Таджикистане

Государство поможет сельхозпредприятиям приобрести технику и запчасти

© Sputnik / Георгий Зельма
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200622/14388567/Gosudarstvo-pomozhet-selkhozpredpriyatiyam-priobresti-tekhniku-zapchasti.html

Постановление Кабмина предполагает продление срока уплаты налога на добавленную стоимость на 270 дней.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает господдержку обеспечения аграрного сектора сельскохозяйственной техникой. 

Уборка хлопка
© Sputnik / Валерий Шустов
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Техника и запчасти, приобретаемые ООО Textile Technologies Group и ООО "УзКейсагролизинг" и предназначенные для Акалтынского и Сардобинского районов Сырдарьинской области, а также Бекабадского, Букинского и Чиназского районов Ташкентской области, будут освобождены от таможенной пошлины до конца следующего года. Исключение составляет сбор за таможенное оформление. 

Документ также предполагает продление срока уплаты налога на добавленную стоимость на 270 дней.

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Для справки: ООО Textile Technologies Group- текстильное предприятие с полным производственным циклом с участием южнокорейских инвестиций в Ташкентской области. 

За счет собственных средств и иностранных кредитных линий предприятие закупило более 1000 единиц высокопроизводительной техники для организации производства сельхозпродукции на сумму $54 млн, в том числе 66 хлопкоуборочных машин.

Теги:
кабмин, Постановление, Узбекистан, Сельхозтехника, текстиль, налоговые льготы, хлопок



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