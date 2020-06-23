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Разработана дорожная карта по сокращению доли теневой экономики

pixabay
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200623/14393564/Razrabotana-dorozhnaya-karta-po-sokrascheniyu-doli-tenevoy-ekonomiki.html

Меры по сокращению теневой экономики включают структурные изменения в органах управления, цифровизацию экономики, внедрение маркировки товаров, упрощение лицензионных процедур.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Кабмин постановил провести структурные изменения в системе Государственного налогового комитета и Государственного комитета по статистике, в частности, создать подразделения по налогообложению физлиц на основе декларации, электронной торговли, учету теневой экономики и скрытой безработицы.

Работа за компьютером
© CC0 / Unsplash / Helloquence
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Программа по борьбе с теневой экономикой на 2021-2023 гг. включает цифровизацию экономики, переход всех субъектов предпринимательства на использование онлайн контрольно-кассовых машин.

Планируется расширить перечень маркируемых товаров: на первом этапе будет внедрена система маркировки табачной и алкогольной продукции, на второй этапе – лекарственных средств.

Будут выявлены и привлечены к налогообложению субъекты, занимающихся электронной торговлей. До 1 октября планируется внедрить систему единого электронного билета концертно-зрелищных мероприятий.

Планируется оцифровать все кадастровые документы, создать систему геоинформации, а также интегрировать базы данных Госземгеодезкадастра и Министерства строительства.

Папка с документами
Spuntik / Дмитрий Астахов
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Расширить объемы безналичного оборота в экономике намерены посредством интеграции платежных систем Humo и Uzcard, использования QR-кодов при оплате, а также внедряя современные банковские услуги при сделках с недвижимостью и транспортными средствами.

Министерство транспорта и Государственный налоговый комитет должны будут до 1 августа создать упрощенную систему выдачи лицензий физическим лицам, которые в настоящее время осуществляют незаконную деятельность по перевозке пассажиров и грузов.

Практические предложения по сокращению теневого оборота во внешней торговле будут разработаны и представлены правительству Министерством инвестиций и внешней торговли совместно с Государственным таможенным комитетом.

Теги:
кабмин, Государственный налоговый комитет, Узбекистан, цифровая экономика, Экономика



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