Создается Объединение хлопково-текстильных кластеров Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. За последние несколько лет кластерная система производства и переработки хлопка уже показала свою эффективность: внедряются ресурсосберегающие технологии и техника, в селах создаются новые промышленные производства, выпускающие товары с высокой добавленной стоимостью.

В то же время не созданы механизмы совершенствования деятельности хлопково-текстильных кластеров, которые могли бы решать системные проблемы, представлять интересы и защищать их права в органах государственного управления.

В связи с этим учреждено "Объединение хлопково-текстильных кластеров Узбекистана", в задачи которого входят: реализация инновационных проектов текстильной отрасли, расширение экспорта готовой продукции, развитие сырьевой базы, инфраструктуры, упорядочение взаимоотношений между фермерскими хозяйствами и кластерами и другие.

Финансирование объединения будет осуществляться за счет членских взносов и других незапрещенных законодательством источников.

Постановлением утверждено положение о порядке оценки деятельности кластеров межведомственной комиссией.

Создаваемому Объединению хлопково-текстильных кластеров поручено совместно с хокимиятами областей, соответствующими министерствами и ведомствами в течение двух месяцев разработать "дорожную карту" по модернизации хлопкоочистительных заводов и введению в строй новых мощностей, созданию системы агрологистики на 2020-2021 годы.

При региональных хлопково-текстильных кластерах поэтапно создадут центры по внедрению инноваций, научно-технических достижений и нововведений.

Постановлением главы республики от 6 марта 2020 года "О мерах по широкому внедрению рыночных принципов в сферу хлопководства", начиная с урожая 2020 года, отменена практика установления закупочных цен на хлопок-сырец, производителям хлопка-сырца.

В регионах, в которых отсутствуют хлопково-текстильные кластеры, на базе хлопкоочистительных предприятий созданы добровольные кооперации фермерских хозяйств.