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Кинотеатр Ватан в Ташкенте выставлен на аукцион

Кинотеатр "Ватан" в Ташкенте выставлен на аукцион

Сайт аукциона
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200625/14410200/Kinoteatr-Vatan-v-Tashkente-vystavlen-na-auktsion.html

Стартовая цена за объект — 19 миллиардов сумов. Заявки принимаются до 7 июля, сами торги пройдут 9 июля.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Кинотеатр "Ватан" в Ташкенте выставлен на торги Бюро принудительного исполнения Учтепинского района, говорится в официальном релизе.

"Состояние четырехэтажного здания с подвалом оценено как удовлетворительное. В кадастровых документах не указано количество помещений, но визуальный осмотр показал, что их более 50", - говорится в сообщении.

Общая площадь — 0,6664 га. Площадь здания — 2681 кв. м.

В кинотеатре имеются электроэнергия, газ, канализация и водоснабжение.

Кинотеатр Ватан в Ташкенте выставлен на аукцион
Сайт аукциона
Кинотеатр "Ватан" в Ташкенте выставлен на аукцион

Стартовая цена — 19 миллиардов сумов. Заявки принимаются до 7 июля, сам аукцион пройдет 9 июля.

Столичный ресторан Versal продали на аукционе почти за $3,5 млн >>

Напомним, ранее ресторан Versal в Ташкенте ушел с молотка: он продан на аукционе за 35,3 млрд сумов. Обладателем лота стало ООО DIAMOND DRINKS CO. Аукцион длился 14 минут.

Теги:
Продажа, продажи, онлайн-аукцион, аукцион, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, кинотеатр



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