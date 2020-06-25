Кинотеатр "Ватан" в Ташкенте выставлен на аукцион

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Кинотеатр "Ватан" в Ташкенте выставлен на торги Бюро принудительного исполнения Учтепинского района, говорится в официальном релизе.
"Состояние четырехэтажного здания с подвалом оценено как удовлетворительное. В кадастровых документах не указано количество помещений, но визуальный осмотр показал, что их более 50", - говорится в сообщении.
Общая площадь — 0,6664 га. Площадь здания — 2681 кв. м.
В кинотеатре имеются электроэнергия, газ, канализация и водоснабжение.
Стартовая цена — 19 миллиардов сумов. Заявки принимаются до 7 июля, сам аукцион пройдет 9 июля.
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Напомним, ранее ресторан Versal в Ташкенте ушел с молотка: он продан на аукционе за 35,3 млрд сумов. Обладателем лота стало ООО DIAMOND DRINKS CO. Аукцион длился 14 минут.