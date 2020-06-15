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Ташкентский Versal продают за миллионы долларов

Столичный ресторан Versal продали на аукционе почти за $3,5 млн

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Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200615/14341891/Stolichnyy-restoran-Versal-prodali-na-auktsione-pochti-za-35-mln.html

За 14 минут аукционных торгов определился новый обладатель роскошного ресторана в Шайхантахурском районе столицы - это ООО DIAMOND DRINKS CO.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Ресторан Versal в Ташкенте ушел с молотка: он продан на аукционе за 35,3 млрд сумов, сообщает Агентство по управлению государственными активами.

© Sputnik / Руслан Кривобок
Бывший Turkuaz выставят на аукцион

Обладателем лота стало ООО DIAMOND DRINKS CO. Аукцион длился 14 минут.

Напомним, стартовая цена ресторана составляла 34,6 млрд сумов. Ресторан был выставлен на торги месяц назад, для участия в аукционе необходимо было внести депозит в размере 1,7 млрд сумов.

Общая площадь объекта составляет 6585 кв. м, а расположен он в Шайхантахурском районе Ташкента.

Теги:
ресторан, Ташкент, онлайн-аукцион



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