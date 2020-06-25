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Зеленый рынок в Душанбе

Из-за пандемии за чертой бедности могут оказаться 2,6 млн граждан ЦА — ВБ

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200625/14414325/Iz-za-pandemii-za-chertoy-bednosti-mogut-okazatsya-26-mln-grazhdan-TsA--VB.html

Эксперты проанализировали в том числе рынок открытых вакансий в странах региона и сделали вывод, что пандемия сильно скажется на экономики государств и жизни населения.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Около 2,6 миллиона жителей Центральной Азии могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии COVID-19.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
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Такое мнение высказал экономист Всемирного банка по вопросам бедности и равенства в ЦА Уильям Зейтц.

По его словам, последствия пандемии оказались гораздо серьезнее, нежели предсказывалось в самом начале, и ситуация меняется крайне быстро.

"Крайняя бедность не широко распространена в Центральной Азии. Что касается стран с низко-средним доходом, мы примерно оцениваем в $3,2 на человека в день, и, согласно этому, мы ожидаем, что в Центральной Азии примерно 1,4 миллиона человек окажутся в зоне бедности в этом году в результате пандемии", — отметил Зейтц.

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Эксперт также заметил, что есть и другая линия, которая используется Всемирным банком для анализа экономики стран с высоко-средним доходом, таких как, к примеру, Казахстан.

"Если мы будем использовать этот порог — $5,5 на человека в день, то ожидаем, что 2,6 миллиона человек могут попасть в зону бедности", — заявил Зейтц.

Между тем аналитик подчеркнул, что ситуация может меняться, а значит, и оценки тоже будут обновляться, но "значительное увеличение бедности" — это то, что можно с уверенностью ожидать.

Калькулятор
Pixabay
В каком состоянии находится внешняя экономика Узбекистана из-за пандемии — ЦБ

Подробнее Зейтц остановился на рынке труда, как на одном из важных показателей состояния экономики стран.

"В Узбекистане на популярном веб-сайте по сравнению с прошлым годом количество открытых вакансий сократилось примерно на 75% по всем видам работ, в определенных отраслях сокращение прошло даже на 90%. Аналогичная ситуация в Таджикистане. Такая же ситуация по Казахстану", — рассказал эксперт.

Экономист заключил: достаточно лишь только этих данных, чтобы понять, рынок труда Центральной Азии нескоро сможет восстановиться.

Теги:
бедность, пандемия, Всемирный банк, Центральная Азия



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