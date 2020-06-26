Сколько времени займет восстановление торговли между Россией и ЦА — эксперт

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Елена Кузьмина в ходе онлайн-конференции "Россия и Центральная Азия: усилия после пандемии" рассказала, сколько времени займет восстановление торговли между РФ и ЦА.
Мероприятие организовал Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.
"Взаимная торговля между Центральной Азией и Российской Федерацией будет восстанавливаться в течение года (в зависимости от продолжительности пандемии)", — пересказали слова Кузьминой в ИАЦ МГУ.
Товарооборот, по мнению эксперта, тоже увеличится, но только с отдельными странами и в отдельных отраслях, "что не может не сказаться на развитии бизнеса".
Напомним, Законодательная палата Олий Мажлиса в конце апреля одобрила присоединение Узбекистана к ЕАЭС в статусе наблюдателя.