Российский "Мир" запускает переводы в Узбекистан

Клиенты получат возможность сэкономить на комиссиях от одного до трех процентных пунктов, считают в Национальной системе платежных карт.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Российская платежная система "Мир" с 29 июня запускает трансграничные переводы в Узбекистан и Кыргызстан, сообщает "КоммерсантЪ".

По данным издания, первыми новую услугу предложат Почта-банк и банк "Русский стандарт". Переводы доступны на карты любых банков-участников платежных систем UzCard (Узбекистан) и ЭЛКАРТ (Кыргызстан).

При таком способе переводов клиенты смогут сэкономить на комиссиях от одного до трех процентных пунктов, считают в Национальной системе платежных карт (оператор "Мира").

В первом квартале 2020 года объем трансграничных переводов из России в Узбекистан составил 759 миллионов долларов (республика занимает первое место среди стран СНГ), уточняет "Ъ". Переводы в республику снизились на семь процентов, на что отчасти могла повлиять пандемия коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе Сбербанк и Агробанк объявили о запуске сервиса мгновенных денежных переводов с карт узбекского банка на карты российского. Перевод в Россию осуществляется через мобильное приложение Agrobankmobile. Отправляемые средства снимаются с банковских карт UzCard и Humo, конвертируются по специальному курсу в рубли и напрямую поступают на карты Сбербанка. Поскольку в процессе не участвуют посредники, комиссия составляет всего процент.