Российский "Мир" запускает переводы в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Российская платежная система "Мир" с 29 июня запускает трансграничные переводы в Узбекистан и Кыргызстан, сообщает "КоммерсантЪ".
По данным издания, первыми новую услугу предложат Почта-банк и банк "Русский стандарт". Переводы доступны на карты любых банков-участников платежных систем UzCard (Узбекистан) и ЭЛКАРТ (Кыргызстан).
При таком способе переводов клиенты смогут сэкономить на комиссиях от одного до трех процентных пунктов, считают в Национальной системе платежных карт (оператор "Мира").
Напомним, на прошлой неделе Сбербанк и Агробанк объявили о запуске сервиса мгновенных денежных переводов с карт узбекского банка на карты российского. Перевод в Россию осуществляется через мобильное приложение Agrobankmobile. Отправляемые средства снимаются с банковских карт UzCard и Humo, конвертируются по специальному курсу в рубли и напрямую поступают на карты Сбербанка. Поскольку в процессе не участвуют посредники, комиссия составляет всего процент.