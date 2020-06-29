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Центральный банк Узбекистана

Центробанк оштрафовал Народный банк и Агробанк

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200629/14437761/Tsentrobank-oshtrafoval-Narodnyy-bank-i-Agrobank.html

Наряду с предписанием об устранении выявленных нарушений в отношении данных финансовых организаций применены в установленном порядке штрафные санкции.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Центральный банк выявил действия, нарушающие права потребителей, в работе Агробанка и Народного банка, сообщает информационная служба.

"Данными банками с нарушением требований законодательства осуществлялись следующие действия: взимание комиссионных платежей от клиентов за зачисление средств на их счета, внесение в депозитные договоры положений на одностороннее изменение банком условий договора, размещение на информационных стендах банков неактуальной или недостоверной информации, начисление пеней по кредитным платежам в нарушение условий кредитного договора", - говорится в информации.

В этой связи, наряду с предписанием об устранении выявленных нарушений, в отношении данных финансовых оганизаций применены в установленном порядке штрафные санкции.

Агробанк запустил денежные переводы на карты Сбербанка >>

Напомним, в мае Сбербанк и Агробанк объявили о запуске сервиса мгновенных денежных переводов с карт узбекского банка на карты российского. 

Перевод в Россию осуществляется через мобильное приложение Agrobankmobile. Отправляемые средства снимаются с банковских карт UzCard и Humo, конвертируются по специальному курсу в рубли и напрямую поступают на карты Сбербанка. Так как в процессе не участвуют посредники, комиссия составляет всего процент.

Теги:
нарушения, Экономика, Узбекистан, Узбекистан, банки, банки



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