Российская компания продолжает модернизировать Фархадскую ГЭС

Реализация проекта, завершение которого запланировано в 2021 году, позволит ГЭС увеличить ежегодную выработку электроэнергии на 84 млн кВт*ч.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В пресс-службе ПАО "Силовые машины" проинформировали о поставке на Фархадскую ГЭС полюсов генератора гидроагрегата №3. Специалисты уже приступили к монтажу оборудования.

Контракт на модернизацию Фархадской ГЭС под ключ был заключен между ПАО "Силовые машины" и АО "Узбекгидроэнерго" в 2017 году. В соответствии с условиями документа, будут проведены работы на четырех гидроагрегатах с увеличением общей мощности ГЭС со 114 до 127 МВт. Срок службы гидроагрегатов после модернизации составит 40 лет.

Все основное оборудование для модернизации ГЭС изготавливается петербургскими энергомашиностроительными предприятиями, входящими в состав ПАО "Силовые машины", – Ленинградским металлическим заводом и заводом "Электросила".

В настоящее время в полном объеме изготовлено и поставлено на Фархадскую ГЭС гидрооборудование для модернизации гидроагрегатов №1, 3, 4, трансформаторное оборудование и автоматизированные системы управления технологическими процессами. Завершается изготовление генераторного и турбинного оборудования для гидроагрегата №2.

Реализация проекта, завершение которого запланировано в 2021 году, позволит ГЭС увеличить ежегодную выработку электроэнергии на 84 млн кВт*ч.

В настоящее время "Силовые машины" реализуют в Узбекистане ряд гидроэнергетических проектов. Мы сообщали ранее о том, что специалисты АО "Узбекгидроэнерго" приступили к строительству малой гидроэлектростанции при Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области.

Подписан договор на сумму 19,2 млн евро с компанией "Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт". АО "Узбекгидроэнерго" примет участие в реализации проекта с его финансированием в размере 3,7 млн евро.