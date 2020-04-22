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Строительство ГЭС

Началось строительство малой ГЭС в Сырдарьинской области

Пресс-служба Минэнерго
Экономика
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15220
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200422/13975050/Nachalos-stroitelstvo-maloy-GES-v-Syrdarinskoy-oblasti.html

Реализация этого инвестиционного проекта намечена на 2020-2022 годы, предварительная стоимость оценивается в 21,3 млн евро.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Специалисты АО "Узбекгидроэнерго" приступили к строительству малой гидроэлектростанции при Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области, информируют в пресс-службе Минэнерго.

Реализация этого инвестиционного проекта намечена на 2020-2022 годы, предварительная стоимость оценивается в 21,3 млн евро.

Как сообщили в Минэнерго, технико-экономическое обоснование проекта прошло экспертизу в установленном порядке, финансирование запланировано за счет внешних кредитов Росэксимбанка.

Плотина ГЭС на реке
© Sputnik / Игорь Агеенко
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Подписан договор на сумму 19,2 млн евро с компанией "Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт". АО "Узбекгидроэнерго" примет участие в реализации проекта с его финансированием в размере 3,7 млн евро.

Установленная мощность ГЭС, согласно проекту, равна 10,7 МВт. Планируется установка двух гидроагрегатов, мощность каждого из которых будет равна 5,35 МВт, а годовая производительная мощность - 41,1 млн кВт*ч.

Напомним, месяц назад китайская компания завершила модернизацию ГЭС на канале Бозсу в Узбекистане. Это позволило довести общую мощность этой гидроэлектростанции до 15 МВт.

Теперь здесь установлены два агрегата, мощность каждого из которых 7,5 МВт. Эти гидроагрегаты имеют возможность производить электроэнергию и в периоды маловодья.

Теги:
Сырдарьинская область, Узбекистан, Минэнерго, ГЭС



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