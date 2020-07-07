Узбекистан и Корея могут нарастить объемы торговли до $5 млрд к 2023 году

Достигнута договоренность о проведении очередного 10-го заседания узбекско-корейского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также организации бизнес-форума с привлечением деловых кругов двух стран в октябре текущего года в Сеуле.

ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Заместитель премьера – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков отправился в Республику Корея для того, чтобы встретиться с главой ведомства по торговле, промышленности и энергетике этой страны Сонг Юн Мо, сообщили в пресс-службе МИВТ.

В рамках переговоров стороны отметили положительную динамику развития взаимной торговли: по итогам 2019 года товарооборот между странами вырос на 27% и составил $2,7 млрд - это самый высокий показатель за последние 5 лет.

В настоящий момент имеются все предпосылки для доведения объемов взаимной торговли до $5 млрд к 2023 году, отметили в ходе встречи. В этой связи договорилась об ускоренном переходе на этап межведомственного согласования проекта Соглашения о свободной торговле.

Также согласовали совместную реализацию проекта по созданию Национальной онлайн-платформы электронной торговли Узбекистана, который осуществляется за счет грантовых средств из Кореи.

Договорились облегчить доступ на корейский рынок свежей и переработанной плодоовощной продукции из Узбекистана, для чего намечена активизация взаимодействия карантинных служб двух стран. В данном направлении корейской стороной будет оказано содействие в создании в Узбекистане современных лабораторий в сфере карантина растений.

Были подчеркнуты широкие возможности для наращивания инвестиционного сотрудничества путем совместной разработки дополнительных проектов в сферах машиностроения, электротехнической, горнодобывающей, нефтехимической, химической, пищевой и фармацевтической отраслях, производстве строительных материалов и других областях.

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Отдельно затрагивались перспективы внедрения корейского опыта в производстве электромобилей, реализации IT-стартапов, образовании специальных и венчурных фондов, управлении технопарками и инновационными центрами. Так, в частности будут изучены возможности налаживания производства инновационных защитных медицинских костюмов и масок на производственной базе текстильных технопарков в Узбекистане.

Достигнута договоренность о проведении очередного 10-го заседания узбекско-корейского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также организации бизнес-форума с привлечением деловых кругов двух стран в октябре текущего года в Сеуле.