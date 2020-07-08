01:41 09 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск

Узбекистан занял 92 место по Индексу конкурентоспособности промышленности

© Sputnik / Александр Коркка
Экономика
Получить короткую ссылку
63001
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200708/14501180/Uzbekistan-zanyal-92-mesto-po-Indeksu-konkurentosposobnosti-promyshlennosti.html

Индекс рассчитывается Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), начиная с периода 2003 года.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Узбекистан впервые вошел в рейтинг конкурентоспособности промышленности (СIP – Competitive Industrial Performance Index), который измеряет способность стран производить и экспортировать товары обрабатывающей промышленности.

В данном рейтинге республика расположилась на 92-м месте с показателем 0.017 (среднемировое значение — 0.067, максимальное — 1.0). Он соответствует критерию индустриализации – "Другие развивающиеся страны".

"Среди стран Центральной Азии Узбекистан занимает 2 место", — говорится в аналитическом обзоре ООН.

Позиции других стран СНГ: Россия — 32, Беларусь — 47, Казахстан — 68, Украина — 69, Армения — 103, Молдова — 111, Азербайджан — 120, Кыргызстан — 122 и Таджикистан — 129.

Индекс CIP
Позиции стран СНГ в рейтинге конкурентоспособности промышленности

Всего в рейтинг вошли 152 страны.

При составлении индекса учитываются следующие измерения:

  • способность производить и экспортировать промышленные товары;
  • технологическое углубление и модернизация;
  • влияние на мировой рынок.

Для их анализа используются восемь показателей. 

Лидером рейтинга, как и в предыдущие годы, стала Германия (0.471). Следом идут Китай (0.372) и Республика Корея (0.349), обогнав Японию и США по сравнению с прошлыми рейтингами.

Между тем следует отметить, что ни одна из стран не лидирует по всем восьми показателям CIP.

Теги:
Узбекистан, промышленность, рейтинг



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жара, солнце, девушки — как прекрасный пол проводит лето
Лавров: США одержимы идеей сдерживания "угрозы" виды России и Китая
Куда перешли хоккеисты Хумо в новом сезоне
От Самары до Караганды: где проведут сезон игроки "Хумо"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться