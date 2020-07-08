Узбекистан занял 92 место по Индексу конкурентоспособности промышленности

Индекс рассчитывается Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), начиная с периода 2003 года.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Узбекистан впервые вошел в рейтинг конкурентоспособности промышленности (СIP – Competitive Industrial Performance Index), который измеряет способность стран производить и экспортировать товары обрабатывающей промышленности.

В данном рейтинге республика расположилась на 92-м месте с показателем 0.017 (среднемировое значение — 0.067, максимальное — 1.0). Он соответствует критерию индустриализации – "Другие развивающиеся страны".

"Среди стран Центральной Азии Узбекистан занимает 2 место", — говорится в аналитическом обзоре ООН.

Позиции других стран СНГ: Россия — 32, Беларусь — 47, Казахстан — 68, Украина — 69, Армения — 103, Молдова — 111, Азербайджан — 120, Кыргызстан — 122 и Таджикистан — 129.

Индекс CIP Позиции стран СНГ в рейтинге конкурентоспособности промышленности

Всего в рейтинг вошли 152 страны.

При составлении индекса учитываются следующие измерения:

способность производить и экспортировать промышленные товары;

технологическое углубление и модернизация;

влияние на мировой рынок.

Для их анализа используются восемь показателей.

Лидером рейтинга, как и в предыдущие годы, стала Германия (0.471). Следом идут Китай (0.372) и Республика Корея (0.349), обогнав Японию и США по сравнению с прошлыми рейтингами.

Между тем следует отметить, что ни одна из стран не лидирует по всем восьми показателям CIP.