Узбекистан занял 92 место по Индексу конкурентоспособности промышленности

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Узбекистан впервые вошел в рейтинг конкурентоспособности промышленности (СIP – Competitive Industrial Performance Index), который измеряет способность стран производить и экспортировать товары обрабатывающей промышленности.
В данном рейтинге республика расположилась на 92-м месте с показателем 0.017 (среднемировое значение — 0.067, максимальное — 1.0). Он соответствует критерию индустриализации – "Другие развивающиеся страны".
"Среди стран Центральной Азии Узбекистан занимает 2 место", — говорится в аналитическом обзоре ООН.
Позиции других стран СНГ: Россия — 32, Беларусь — 47, Казахстан — 68, Украина — 69, Армения — 103, Молдова — 111, Азербайджан — 120, Кыргызстан — 122 и Таджикистан — 129.
Всего в рейтинг вошли 152 страны.
При составлении индекса учитываются следующие измерения:
- способность производить и экспортировать промышленные товары;
- технологическое углубление и модернизация;
- влияние на мировой рынок.
Для их анализа используются восемь показателей.
Лидером рейтинга, как и в предыдущие годы, стала Германия (0.471). Следом идут Китай (0.372) и Республика Корея (0.349), обогнав Японию и США по сравнению с прошлыми рейтингами.
Между тем следует отметить, что ни одна из стран не лидирует по всем восьми показателям CIP.