Акции крупных предприятий перейдут в управление АО "Узавтосаноат"

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Акции шести крупных предприятий сельхозмашиностроения передаются в доверительное управление АО "Узавтосаноат".
Среди них – 100% акций Ташкентского завода сельхозтехники (АО "Тошкент кишлок хужалиги техникаси заводи"), 99,3% агрегатного завода (АО "Агрегат заводи"), 98,8% АО "Технолог", 89,6% Чирчикского завода сельхозтехники (АО "Чирчик кишлок хужалиги техникаси заводи"), 99,6% конструкторско-технологического центра (ООО "Кишлок хужалиги машинасозлиги конструкторлик-технологик маркази") и 100% акций ООО "Узагросаноатмашинвест".
Это предусмотрено постановлением Кабмина республики, в котором запланировано повышение эффективности деятельности организаций сельскохозяйственного машиностроения.
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Цель документа - совершенствование системы управления предприятиями сельскохозяйственного машиностроения, углубление межотраслевой производственной кооперации, эффективное использование производственных мощностей и обеспечения потребности в востребованной сельскохозяйственной технике. В этой связи, согласно документу, необходимо:
- пересмотреть виды производимой продукции в точки зрения их унификации, повышения качества, и роста рентабельности производства;
- разработать и реализовать стратегию развития сельхозмашиностроения в соответствии со Стратегией развития сельского хозяйства до 2030 года с привлечением зарубежной консалтинговой компании;
- критически пересмотреть инвестиционные программы, программы локализации и импортозамещения;
- удовлетворять внутренний спрос на продукцию и установить межотраслевую кооперацию с предприятиями электротехнической и автомобильной промышленности, а также с субъектами предпринимательства;
- внедрить систему комплаенс-контроля против коррупции;
- осуществлять меры по привлечению инвесторов;
- организовать в регионах систему дилерского сервисного обслуживания на основе государственно-частного партнерства;
- провести инвентаризацию непрофильных и нерентабельных активов с последующей их передачей Агентству по управлению госактивами для приватизации.
Агентству по управлению госактивами поручено передать в доверительное управление АО "Узавтосаноат" акции хозяйствующих субъектов "Узагротехсаноатхолдинг" согласно утвержденному списку.
Доли в уставных капиталах в размере 26% АО "Урганчозукамаш" и 2,7% ООО "Агротех-лит" будут выставлены на торги, а предприятия ООО "Агротехмаш-ДД" и ООО "Агромаш саноат инвест" ликвидируют.
В новой структуре АО "Узавтосаноат" создаются управляющие компании, которые имеют право использовать бренд UzAuto.
В течение месяца будет разработана программа развития отрасли сельхозмашиностроения, которая предусматривает:
- оптимизацию производимых видов сельхозтехники, создание их бюджетных моделей, производимых на основе единой платформы;
- расширение видов техники для садоводства, овощеводства и животноводства;
- внедрение современных методов корпоративного управления;
- автоматизированной системы управления ERP и другие.
Постановлением установлено согласиться с предложениями Министерства экономического развития и сокращению бедности и Агентства по управлению госактивами об определении дивидендов по акциям АО "Узавтосаноат" по итогам за 2019 год в размере 30% от чистой прибыли, выплаты без пеней и процентов – в срок до 31 декабря 2020-го.