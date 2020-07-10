Акции крупных предприятий перейдут в управление АО "Узавтосаноат"

В течение месяца будет разработана программа развития отрасли сельхозмашиностроения, которая предусматривает в том числе оптимизацию производимых видов сельхозтехники, создание их бюджетных моделей, производимых на основе единой платформы.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Акции шести крупных предприятий сельхозмашиностроения передаются в доверительное управление АО "Узавтосаноат".

Среди них – 100% акций Ташкентского завода сельхозтехники (АО "Тошкент кишлок хужалиги техникаси заводи"), 99,3% агрегатного завода (АО "Агрегат заводи"), 98,8% АО "Технолог", 89,6% Чирчикского завода сельхозтехники (АО "Чирчик кишлок хужалиги техникаси заводи"), 99,6% конструкторско-технологического центра (ООО "Кишлок хужалиги машинасозлиги конструкторлик-технологик маркази") и 100% акций ООО "Узагросаноатмашинвест".

Это предусмотрено постановлением Кабмина республики, в котором запланировано повышение эффективности деятельности организаций сельскохозяйственного машиностроения.

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Цель документа - совершенствование системы управления предприятиями сельскохозяйственного машиностроения, углубление межотраслевой производственной кооперации, эффективное использование производственных мощностей и обеспечения потребности в востребованной сельскохозяйственной технике. В этой связи, согласно документу, необходимо:

пересмотреть виды производимой продукции в точки зрения их унификации, повышения качества, и роста рентабельности производства;

разработать и реализовать стратегию развития сельхозмашиностроения в соответствии со Стратегией развития сельского хозяйства до 2030 года с привлечением зарубежной консалтинговой компании;

критически пересмотреть инвестиционные программы, программы локализации и импортозамещения;

удовлетворять внутренний спрос на продукцию и установить межотраслевую кооперацию с предприятиями электротехнической и автомобильной промышленности, а также с субъектами предпринимательства;

внедрить систему комплаенс-контроля против коррупции;

осуществлять меры по привлечению инвесторов;

организовать в регионах систему дилерского сервисного обслуживания на основе государственно-частного партнерства;

провести инвентаризацию непрофильных и нерентабельных активов с последующей их передачей Агентству по управлению госактивами для приватизации.

Агентству по управлению госактивами поручено передать в доверительное управление АО "Узавтосаноат" акции хозяйствующих субъектов "Узагротехсаноатхолдинг" согласно утвержденному списку.

Доли в уставных капиталах в размере 26% АО "Урганчозукамаш" и 2,7% ООО "Агротех-лит" будут выставлены на торги, а предприятия ООО "Агротехмаш-ДД" и ООО "Агромаш саноат инвест" ликвидируют.

В новой структуре АО "Узавтосаноат" создаются управляющие компании, которые имеют право использовать бренд UzAuto.

В течение месяца будет разработана программа развития отрасли сельхозмашиностроения, которая предусматривает:

оптимизацию производимых видов сельхозтехники, создание их бюджетных моделей, производимых на основе единой платформы;

расширение видов техники для садоводства, овощеводства и животноводства;

внедрение современных методов корпоративного управления;

автоматизированной системы управления ERP и другие.

Постановлением установлено согласиться с предложениями Министерства экономического развития и сокращению бедности и Агентства по управлению госактивами об определении дивидендов по акциям АО "Узавтосаноат" по итогам за 2019 год в размере 30% от чистой прибыли, выплаты без пеней и процентов – в срок до 31 декабря 2020-го.