В руководстве АО "Узавтосаноат" - новое назначение

С начала нынешнего года новый специалист отвечает за развитие и маркетинг компании. Срок его полномочий продлится до проведения годового общего собрания акционеров.

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. На должность заместителя председателя правления автопромышленного комплекса назначен Сардор Убайдуллаевич Таджиев, сообщают в АО "Узавтосаноат".

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С начала нынешнего года он отвечает за развитие и маркетинг компании. Срок его полномочий продлится до проведения годового общего собрания акционеров.

Напомним, что в конце сентября стало известно о том, что АО "Узавтосаноат" достигло предварительных договоренностей с российской стороной о производстве автомобилей Spark на территории РФ.

Тогда глава компании Шавкат Умурзаков отметил, что российская сторона дала разрешение на производство автомобилей класса "А", в частности модели Chevrolet Spark.