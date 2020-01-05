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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

В руководстве АО "Узавтосаноат" - новое назначение

© Sputnik / Алексей Даничев
В Узбекистане
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (339)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200105/13164271/V-rukovodstve-AO-Uzavtosanoat---novoe-naznachenie.html

С начала нынешнего года новый специалист отвечает за развитие и маркетинг компании. Срок его полномочий продлится до проведения годового общего собрания акционеров.

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. На должность заместителя председателя правления автопромышленного комплекса назначен Сардор Убайдуллаевич Таджиев, сообщают в АО "Узавтосаноат".

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С начала нынешнего года он отвечает за развитие и маркетинг компании. Срок его полномочий продлится до проведения годового общего собрания акционеров.

Напомним, что в конце сентября стало известно о том, что АО "Узавтосаноат" достигло предварительных договоренностей с российской стороной о производстве автомобилей Spark на территории РФ.

Тогда глава компании Шавкат Умурзаков отметил, что российская сторона дала разрешение на производство автомобилей класса "А", в частности модели Chevrolet Spark. 

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (339)
Теги:
Узбекистан, Ташкент, назначение, Узавтосаноат



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