Сколько власти Узбекистана потратили на смягчение последствий пандемии

За время пандемии более 500 тысяч субъектов предпринимательства и свыше 8 миллионов граждан получили льготы и преференции на сумму около 30 триллионов сумов. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" оценило стоимость комплексных антикризисных мер, принятых властями Узбекистана для смягчения последствий пандемии COVID-19.

"Общая стоимость введенных мер по поддержке населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии по состоянию на 9 июля 2020 года оценивается в 62,593 миллиарда сумов", — говорится в сообщении.

Из этих денег:

расходы Антикризисного фонда при Министерстве финансов составили 5,293 миллиарда сумов;

составили 5,293 миллиарда сумов; налоговые и таможенные льготы – 1,636 миллиарда сумов;

– 1,636 миллиарда сумов; отсрочка налогов и приостановление штрафных санкций – 2,51 миллиарда сумов;

– 2,51 миллиарда сумов; меры поддержки в банковской сфере — 48,215 миллиарда сумов;

— 48,215 миллиарда сумов; расходы Фонда реконструкции и развития (дополнительное финансирование программы "Каждая семья — предприниматель", кредитная линия на развитие сферы услуг и так далее) — 3,306 миллиарда сумов;

(дополнительное финансирование программы "Каждая семья — предприниматель", кредитная линия на развитие сферы услуг и так далее) — 3,306 миллиарда сумов; меры поддержки реального сектора экономики — 1,632 миллиарда сумов. Сюда вошли компенсации транспортных расходов экспортерам, снижение поступлений за энергоресурсы, обязательства Госфонда поддержки предпринимательской деятельности по компенсации части части процентных выплат по кредитам.

Кроме того, представители общественного движения оценили меры властей для стимулирования занятости граждан, сохранения рабочих мест и доходов трудящихся.

Так, за время пандемии удалось обеспечить занятость и постоянный доход 374 тысяч граждан. На это в том числе были выделены деньги из Фонда общественных работ и субсидии на развитие предпринимательства.

Тем же гражданам, которых не удалось трудоустроить (а это 27 тысяч человек), были выплачены пособия на общую сумму 10 миллиардов сумов.

Также была обеспечена занятость более 33 тысяч малообеспеченных семей. Это стало возможным благодаря субсидированию развития приусадебных участков и создания сельхозкооперативов.

Всего в стране выявлено 583 тысячи семей, нуждающихся в поддержке. Им была оказана материальная помощь (в рамках общенародного движения "Саховат ва кумак") в размере более 307 миллиардов сумов.

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С марта по июнь власти Узбекистана приняли 14 указов и постановлений, направленных на повышение уровня жизни населения и поддержку отраслей экономики в трудный период. В результате более 500 тысяч субъектов предпринимательства и свыше 8 миллионов граждан получили льготы и преференции на сумму около 30 триллионов сумов.