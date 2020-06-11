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В Ташкенте надеются, что помощь ЕС поспособствует снижению последствий COVID-19

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200611/14325200/V-Tashkente-nadeyutsya-chto-pomosch-ES-posposobstvuet-snizheniyu-posledstviy-COVID-19.html

В конце апреля представительство ЕС сообщило, что Евросоюз предоставит Узбекистану 36 миллионов евро на преодоление последствий пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Новая финансовая помощь ЕС для Узбекистана в 2021–2027 годах будет направлена на смягчение последствий пандемии коронавируса COVID-19 и снижение уровня бедности в стране, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и комиссар ЕС по торговле Фил Хоган 10 июня в ходе видеоконференции обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса.

"Определены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества: смягчение негативных последствий COVID-19 на экономику Узбекистана и сокращение бедности, на что планируется направить значительную часть финансирования в рамках очередного бюджетного периода ЕС на 2021-2027 годы", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

Была достигнута договоренность по ускорению согласования проекта соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и ЕС, в частности, перспективы проведения в онлайн-режиме очередного шестого раунда переговоров в ближайшее время.

В конце апреля представительство ЕС сообщило, что Евросоюз предоставит Узбекистану 36 миллионов евро на преодоление последствий пандемии COVID-19. Средства будут выделены на поддержку властей республики в гуманитарной, медицинской, социальной и экономической сферах.

© Sputnik / Денис Абрамов
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СРПС заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял журналистам, что ЕС и Узбекистан рассчитывают подписать соглашение уже в 2020-м, не исключено, что это будет сделано в рамках возможного визита в Брюссель президента страны Шавката Мирзиёева. Переговоры по новому документу начались в феврале 2019 года.

Объем финансовой помощи ЕС стране в 2014–2020 гг. утвержден в размере 168 миллионов евро. Эти средства будут направлены на улучшение ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содействие программе по созданию новых рабочих мест в регионах.

Теги:
помощь, коронавирус, пандемия, Евросоюз, Узбекистан



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