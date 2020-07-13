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Национальная валюта Узбекистана — сум

Сум слабеет к доллару и евро — новые курсы валют в Узбекистане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200713/14525672/Sum-slabeet-k-dollaru-i-evro--novye-kursy-valyut-v-Uzbekistane.html

Американский доллар, единая европейская валюта и британский фунт стерлингов продолжают расти, немного сдал позиции только казахский тенге.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать в республике с 14 июля.

Доллар прибавил 10,23 сума — он будет стоить 10 194,96 сума. Евро тоже продолжает расти, он подорожал на 62,49 сума — до 11 518,27 сума.

Курсы валют с 14 июля 2020 года
ЦБ Узбекистана
Курсы валют с 14 июля 2020 года

Фунт стерлингов укрепился еще значительнее — за него будут давать 12 866,04 сума (плюс 152,44 сума). Рубль вырос до 143,88 сума (плюс 1,4 сума).

Немного сдал позиции только казахский тенге (минус 0,37 сума).

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, курс валюты, Экономика



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