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Линии электропередач, архивное фото

В Узбекистане снизят тариф на электроэнергию в ночное время

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200713/14528268/V-Uzbekistane-snizyat-tarif-na-elektroenergiyu-v-nochnoe-vremya.html

В период с 10 часов вечера до 6 часов утра с присоединенной мощностью до 750 киловольт-ампер при расчетах за использованную электроэнергию будет применяется пониженный коэффициент в 1,5 раза к действующему тарифу.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Власти Узбекистана снизят тариф на электроэнергию в 1,5 раза в темное время суток для субъектов предпринимательства, работающих в три смены.

Об этом говорится в постановлении президента "О дополнительных мерах по сокращению зависимости отраслей от топливно-энергетической продукции путем повышения энергоэффективности экономики и задействования имеющихся ресурсов".

"С 15 июля до 31 декабря 2020 года для потребителей, производящих продукцию и оказывающих отдельные услуги, организовавших дополнительную третью смену, с присоединенной мощностью до 750 кВА при расчетах за использованную электрическую энергию применяется понижающий коэффициент в 1,5 раза к установленному тарифу в ночной период (часы минимальных нагрузок единой электроэнергетической системы с 22.00 до 24.00 и с 00.00 до 06.00", — следует из документа.

Отметим, что рациональное использование энергоресурсов является важным фактором повышения конкурентоспособности экономики и оказывает влияние на энергобезопасность Узбекистана.

Линии электропередачи
© Sputnik / Стрингер
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В связи с этим ранее вступило в силу постановление, согласно которому в республике скоро будет внедрен механизм обязательного энергоаудита 285 промышленных предприятий с высоким энергопотреблением.

Его будут проводить на основе аналитических данных из Единой информационной системы Минэнерго (ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года).

Теги:
Узбекистан, тарифы, электроэнергия



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