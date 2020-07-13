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В Хорезмской области начнут выращивать техническую коноплю

© Flickr / Bob Doran
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200713/14528359/V-Khorezmskoy-oblasti-nachnut-vyraschivat-tekhnicheskuyu-konoplyu.html

В среднесрочной перспективе компания намерена создать узбекский бренд продуктов и товаров, что будет способствовать узнаваемости узбекской продукции во Франции.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В Хорезмской области планируется реализация проекта "Выращивание и переработка технической конопли", сообщает Дуне.

Основная деятельность новой компании будет направлена на увеличение экспорта продукции из Узбекистана в Европу, привлечение инвестиций и передовых технологий в республику, содействие в налаживании и развитии партнерства между французскими и узбекистанскими экономическими кругами, а также расширение сотрудничества между регионами двух стран.

"ABM Organics LLC будет представлять Узбекистан на экономических мероприятиях, а также при ведении переговоров с крупными французскими компаниями и предприятиями", - говорится в информации.

В среднесрочной перспективе компания намерена создать узбекский бренд продуктов и товаров, что будет способствовать узнаваемости узбекской продукции во Франции.

По прогнозам экспертов, в будущем индустрия технической конопли станет приоритетным направлением "зеленой экономики" не только Франции, но и других развитых государств.

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Теги:
Экономика, конопля, Хорезмская область, Хорезм, Узбекистан, Узбекистан



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