В Хорезмской области начнут выращивать техническую коноплю

В среднесрочной перспективе компания намерена создать узбекский бренд продуктов и товаров, что будет способствовать узнаваемости узбекской продукции во Франции.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В Хорезмской области планируется реализация проекта "Выращивание и переработка технической конопли", сообщает Дуне.

Основная деятельность новой компании будет направлена на увеличение экспорта продукции из Узбекистана в Европу, привлечение инвестиций и передовых технологий в республику, содействие в налаживании и развитии партнерства между французскими и узбекистанскими экономическими кругами, а также расширение сотрудничества между регионами двух стран.

"ABM Organics LLC будет представлять Узбекистан на экономических мероприятиях, а также при ведении переговоров с крупными французскими компаниями и предприятиями", - говорится в информации.

В среднесрочной перспективе компания намерена создать узбекский бренд продуктов и товаров, что будет способствовать узнаваемости узбекской продукции во Франции.

По прогнозам экспертов, в будущем индустрия технической конопли станет приоритетным направлением "зеленой экономики" не только Франции, но и других развитых государств.

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