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В Узбекистане разрешили оборот и ввоз каннабиса в промышленных целях

© Flickr / Bob Doran
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200318/13704850/V-Uzbekistane-razreshili-oborot-i-vvoz-kannabisa-v-promyshlennykh-tselyakh.html

Все это возможно в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Узбекистане разрешили оборот каннабиса в промышленных целях - предусмотрено законом, который 17 марта подписал президент Шавкат Мирзиёев.

"Юридическое лицо, получив лицензию, сможет заниматься культивированием, ввозом и вывозом, переработкой, хранением, реализацией (отпуском), приобретением и перевозкой каннабиса с содержанием тетрагидроканнабинола до 0,2%", - говорится в сообщении.

Все это возможно в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

Теперь Кабинету министров следует определить сорта каннабиса, разрешенного к культивированию и обороту в промышленных целях, а также условия их культивирования и оборота и порядок выдачи лицензий на данный вид деятельности.

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Напомним, что до настоящего времени культивирование и оборот наркосодержащих растений являлись государственной монополией. Культивированием могли заниматься только госпредприятия и только в научных целях.

Теги:
новый закон, закон, легкие наркотики, наркотики, марихуана, Узбекистан, Узбекистан



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