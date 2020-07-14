Как дары Арала помогут укрепить промышленность Узбекистана — постановление

Создана организация, которая займется реализацией программ по отлову и переработке цист артемии. Они широко используются в аквакультурной промышленности, агропромышленном комплексе, фармацевтике, медицине и косметологии.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Принято постановление, согласно которому при хокимияте Муйнакского района будет создано ГУП "Орол артемия саноат". Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Учредителем предприятия является Совет министров Республики Каракалпакстан. В управленческой структуре организации будут работать 11 человек.

Деятельность ГУП "Орол артемия саноат" направлена на реализацию программ развития, отлова и переработки цист артемии. В данной сфере будут задействованы технологические, научно-технические, инвестиционные и экспортные процессы.

Отметим, что артемии – это род ракообразных, обитающих в соленых водах, а цисты – их яйца с эмбрионами, которые пребывают в спящем состоянии до наступления благоприятных условий.

Yes is true. Because of "Artemia salina" pic.twitter.com/R06avoAgLR — Xanatosia (@Xanatosia) August 18, 2016

Цисты артемии имеют высокое содержание белков, жиров, аминокислот, витаминов, гормонов и прочих биологически активных соединений.

Продукты, полученные из них, широко используются в аквакультурной промышленности, агропромышленном комплексе, фармацевтике, медицине и косметологии.

Напомним: в 2018 году Кабинет министров выпустил постановление, в результате которого были приняты меры по рациональному использованию биоресурса артемии Аральского моря, а также увеличению объема переработки и производства продукции на основе цист артемии.