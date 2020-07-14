ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Узбекистане на программу "Каждая семья — предприниматель" будут выделены дополнительные средства. Соответствующее постановление приняло правительство республики, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
"С целью создания источника дохода для семей, социальное положение и условия жизни которых ухудшились в условиях пандемии коронавируса, установлено выделение из Фонда реконструкции и развития дополнительных средств в эквиваленте 98 миллионов долларов США на программу "Каждая семья — предприниматель", — говорится в публикации на Telegram-канале "Правовая информация".
В частности, "Агробанк" получит средства в эквиваленте 40 миллионов долларов, "Халк банк" — в эквиваленте 30 миллионов долларов, "Микрокредитбанк" — в эквиваленте 28 миллионов долларов США.
Напомним, программа "Каждая семья — предприниматель" была принята постановлением президента от 7 июня 2018 года. В рамках нее узбекистанцы могут получить льготные кредиты для создания и развития собственного бизнеса.