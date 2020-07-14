В частности, "Агробанк" получит средства в эквиваленте 40 миллионов долларов, "Халк банк" — в эквиваленте 30 миллионов долларов, "Микрокредитбанк" — в эквиваленте 28 миллионов долларов США.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Узбекистане на программу "Каждая семья — предприниматель" будут выделены дополнительные средства. Соответствующее постановление приняло правительство республики, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

"С целью создания источника дохода для семей, социальное положение и условия жизни которых ухудшились в условиях пандемии коронавируса, установлено выделение из Фонда реконструкции и развития дополнительных средств в эквиваленте 98 миллионов долларов США на программу "Каждая семья — предприниматель", — говорится в публикации на Telegram-канале "Правовая информация".

В частности, "Агробанк" получит средства в эквиваленте 40 миллионов долларов, "Халк банк" — в эквиваленте 30 миллионов долларов, "Микрокредитбанк" — в эквиваленте 28 миллионов долларов США.

Кроме того, организациям по оказанию микрофинансовых услуг, а также негосударственным некоммерческим организациям будут выделены средства в эквиваленте двух миллионов долларов (на поддержку проектов по привлечению молодежи и женщин к малому бизнесу), хокимияту Наманганской области — в эквиваленте 50 миллионов долларов (на дальнейшее развитие малых промышленных зон в регионе).

Напомним, программа "Каждая семья — предприниматель" была принята постановлением президента от 7 июня 2018 года. В рамках нее узбекистанцы могут получить льготные кредиты для создания и развития собственного бизнеса.