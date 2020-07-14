21:39 14 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Женщина ткёт ковер

На программу "Каждая семья — предприниматель" выделят дополнительные средства

© CC BY-SA 2.0 / Allan Grey / 974 - Carpet Weaver in Maghoki Attar Mosque, Bukhara
Экономика
Получить короткую ссылку
81 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200714/14537947/Na-programmu-Kazhdaya-semya-predprinimatel-vydelyat-dopolnitelnye-sredstva.html

В частности, "Агробанк" получит средства в эквиваленте 40 миллионов долларов, "Халк банк" — в эквиваленте 30 миллионов долларов, "Микрокредитбанк" — в эквиваленте 28 миллионов долларов США.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Узбекистане на программу "Каждая семья — предприниматель" будут выделены дополнительные средства. Соответствующее постановление приняло правительство республики, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

"С целью создания источника дохода для семей, социальное положение и условия жизни которых ухудшились в условиях пандемии коронавируса, установлено выделение из Фонда реконструкции и развития дополнительных средств в эквиваленте 98 миллионов долларов США на программу "Каждая семья — предприниматель", — говорится в публикации на Telegram-канале "Правовая информация".

В частности, "Агробанк" получит средства в эквиваленте 40 миллионов долларов, "Халк банк" — в эквиваленте 30 миллионов долларов, "Микрокредитбанк" — в эквиваленте 28 миллионов долларов США.

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Как пандемия COVID-19 сказалась на гражданах Узбекистана — опрос
Кроме того, организациям по оказанию микрофинансовых услуг, а также негосударственным некоммерческим организациям будут выделены средства в эквиваленте двух миллионов долларов (на поддержку проектов по привлечению молодежи и женщин к малому бизнесу), хокимияту Наманганской области — в эквиваленте 50 миллионов долларов (на дальнейшее развитие малых промышленных зон в регионе).

Напомним, программа "Каждая семья — предприниматель" была принята постановлением президента от 7 июня 2018 года. В рамках нее узбекистанцы могут получить льготные кредиты для создания и развития собственного бизнеса.

Теги:
Экономика, Узбекистан, бизнес, предпринимательство, предприниматели, предприниматель



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Популярный со времен СССР лагерь "Орленок" отмечает свое 60-летие — фото
Корабли ВМФ России прибывают в Финский залив для участия в параде
Величие и красота: корабли прибывают в Финский залив для участия в параде — видео
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться