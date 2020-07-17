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Газовое месторождение в Узбекистане

Узбекистан из-за пандемии приостановил поставки газа в Россию

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200717/14559668/Uzbekistan-iz-za-pandemii-priostanovil-postavki-gaza-v-Rossiyu.html

Республика идет по пути глубокой переработки и монетизации природного газа и всех сырьевых ресурсов в целом.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Узбекистан из-за пандемии коронавируса COVID-19 полностью прекратил экспорт газа в Россию, а в Китай снизил в три раза. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщил телеканал "Узбекистан 24".

В четверг глава государства в режиме видео-конференц-связи ознакомился с новыми проектами в нефтегазовой и химической промышленности, электротехнической и фармацевтической отраслях.

© Sputnik / Евгений Биятов
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В настоящее время экспорт добываемого в Узбекистане природного газа в Китай сократился в три раза, а в Россию полностью прекратился, отмечалось на совещании.

"Наше государство идет по пути глубокой переработки и монетизации сырьевых ресурсов. Принимаются меры для повышения экономической эффективности путем производства импортозамещающей и экспортоориентированной готовой продукции", — сообщили в пресс-службе президента.

В материале по итогам совещания отмечается, что в условиях карантина были созданы все условия для бесперебойной работы всех предприятий, входящих в систему АО "Узбекнефтегаз".

"Как результат: обеспечено выполнение прогнозов на полугодие, добыто дополнительно 1 миллиард кубометров природного газа, почти 22 тысячи тонн конденсата и 1,2 тысячи тонн нефти. В рамках 11 проектов освоены инвестиции на 846,5 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

В январе премьер-министр республики Абдулла Арипов заявил, что к 2025 году страна планирует прекратить экспорт природного газа, весь добываемый объем планируется перерабатывать внутри нее. Тогда же он сообщил, что до конца 2020-го для всех потребителей энергоресурсов будут установлены электросчетчики газа и электроэнергии. Это позволит сократить потребление энергоресурсов и предотвратить проблемы, связанные с начислением нереальных платежей.

Позднее глава "Узтрансгаза" Улугбек Сайидов заявил о необходимости отказаться от экспорта природного газа, сосредоточившись на потребностях внутреннего рынка и на переработке сырья для продажи продукции с высокой добавленной стоимостью.

Теги:
Экономика, Газ, Россия, Узбекистан



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