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Локомотивный парк АО «Узбекистон темир йуллари» пополнится ещё на пять российских электровозов 3ЭС5К

АО "Узбекистон темир йуллари" получило еще 2 электровоза

АО "Узбекистон темир йуллари"
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200717/14569171/Uzbekiston-temir-yullari-poluchili-esche-2-elektrovoza.html

Три локомотива будут поставлены до конца этого года. Все подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" получило два электровоза 3ЭС5К "Ермак" от Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ, входит в состав "Трансмашхолдинга"). До конца года будут поставлены еще три локомотива, сообщили РИА Новости в информцентре железнодорожной компании.

"АО "Узбекистон темир йуллари" сегодня получило два новых российских трехсекционных электровоза 3ЭС5К "Ермак", - сказал представитель железнодорожной компании.

По его словам, еще три локомотива будут поставлены до конца этого года.

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В ноябре 2018 года НЭВЗ впервые поставил "Узбекским железным дорогам" два электровоза 3ЭС5К с поосным регулированием силы тяги. По данным ТМХ, в настоящее время в парке грузовых электровозов узбекской компании также эксплуатируются локомотивы ВЛ60К и ВЛ80С, выпущенные на НЭВЗе в 80-е годы прошлого века. В 2007–2012 годах "Трансмашхолдинг" построил для республики на Коломенском заводе 10 пассажирских тепловозов ТЭП70БС.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Узбекистон темир йуллари



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