"Узбекистон темир йуллари" озвучило расписание поездов "Афросиёб" на 18 мая

Напомним: с завтрашнего дня будет восстановлено ж/д сообщение столицы с регионами. О том, какие требования необходимо соблюдать пассажирам, — в материале.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" опубликовало график движения высокоскоростных поездов "Афросиёб" на завтра, 18 мая.

АО "Узбекистон темир йуллари" График маршрутов поездов "Афросиёб" на 18 мая

Маршрут: Ташкент – Навои – Бухара

18 мая 2020 года в 07.00 утра с железнодорожного вокзала Ташкент-Центральный отбывает поезд №762 по маршруту Ташкент – Навои – Бухара.

В 16.28 из Бухары в столицу с остановкой в Навои отбывает поезд №761.

Маршрут: Ташкент – Карши

18 мая в 08.00 утра с железнодорожного вокзала Ташкент-Центральный отбывает поезд №760 сообщением Ташкент – Карши и в тот же день в 17.58 с железнодорожного вокзала Карши поезд №759 возвращается обратно в столицу.

Маршрут: Ташкент – Андижан

18 мая 2020 года в 08.05 утра с железнодорожного вокзала Ташкент-Южный отбывает скоростной поезд №60 сообщением Ташкент – Андижан и в тот же день в 15.33 скоростной поезд №59, с железнодорожного вокзала Андижан, возвращается в столицу.

Меры предосторожности

Заходя на территорию железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, все пассажиры обязаны быть в одноразовых медицинских защитных масках и перчатках.

На входе всем гражданам измерят температуру тела. Если она окажется выше 37 градусов, то таким пассажирам будет запрещено пользоваться железнодорожными услугами.

Важно: деньги за билет будут возвращены.

Всем остальным гражданам будет разрешено зайти на территорию вокзала. Пассажиры будут обеззаражены при помощи дезинфектора. Передвигаться необходимо только по специально обозначенным направляющим линиям.

В вагоны также будут допущены граждане, имеющие сертификат об "отрицательном" результате теста на коронавирус. Он должен быть сдан в Центре санитарно-эпидемиологического надзора в течение 120 часов до намеченной поездки.

Кроме того, пассажирам необходимо будет заполнить анкету пассажира (маршрутный лист).

Как будут рассаживаться пассажиры?

В вагонах поезда все пассажиры размещаются с сохранением социальной дистанции.

АО "Узбекистон темир йуллари" Все пассажиры размещаются в вагонах с соблюдением социальной дистанции

Как приобрести билеты на поезд?

Лучше всего купить электронные билеты. Пассажиры, не имеющие возможность оформить электронный билет, могут купить его в кассах железнодорожных вокзалов.