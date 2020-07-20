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Добыча газа в Узбекистане снизилась на 17%

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200720/14581324/Dobycha-gaza-v-Uzbekistane-snizilas-na-17.html

В добывающей промышленности республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение добычи природного газа до 25,145 миллиарда кубометров.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Добыча природного газа в Узбекистане в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 17,1%, до 25,145 миллиарда кубометров, нефти – увеличилась на 2%, до 358,1 тысячи тонн, сообщает Госкомитет по статистике.

"В добывающей промышленности республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение добычи природного газа до 25,145 миллиарда кубометров (минус 17,1%), при этом добыча нефти увеличилась на 2%, до 358,1 тысячи тонн", - говорится в информации.

Также добыча газового конденсата в стране в первом полугодии упала в 1,3 раза, до 730,1 тысячи тонн.

Кроме того, производство бензина в Узбекистане в январе-июне составило 522,3 тысячи тонн (плюс 5,6%), уточняет Госкомстат.

В АО "Узбекнефтегаз" сообщили об увеличении добычи природного газа >>

Напомним, в начале апреля Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в котором определил первоочередные меры по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли.

В рамках программы по увеличению добычи углеводородного сырья Узбекистану необходимо привлечь $250 млн кредитных средств фонда "Шелковый путь" (КНР) и иностранных коммерческих банков. Вместе с тем необходимо реализовать $400 млн за счет экспортно-кредитных агентств.

Теги:
Экономика, Нефть, Добыча, добыча газа, газ, Газ, Узбекистан, Узбекистан



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