В АО "Узбекнефтегаз" сообщили об увеличении добычи природного газа

Сотрудники структуры изучили состояние месторождений природного газа, газопроводов и коллекторов, а также режимы работы скважин и технологического оборудования на месторождениях "Арслан", "Шаркий Бердак" и "Шимолий Бердак".

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Качество природного газа, поставляемого в магистральные газопроводы от газодобывающего управления "Устюрт" при АО "Узбекнефтегаз", теперь соответствует требованиям Uz Dst 948:2016, а также увеличилась добыча жидких углеводородов, сообщили в пресс-службе АО.

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Сотрудники структуры изучили состояние месторождений природного газа, газопроводов и коллекторов, а также режимы работы скважин и технологического оборудования на месторождениях "Арслан", "Шаркий Бердак" и "Шимолий Бердак".

Внесены изменения в технологические режимы технологических установок 1,2,3,4 комплексной подготовки газа и турбодетандеров месторождения "Шаркий-Бердак".

Дефекты оборудования, используемого в обходах трубопроводов теплообменного аппарата на 1-м и 4-м агрегатах на месторождении, были устранены и достигнута добыча до 10 тонн жидких углеводородов в сутки.

В настоящее время в Управлении имеются 7 газоконденсатных месторождений, 1 установка первичной подготовки газа, 3 установки комплексной подготовки газа и 3 компрессорные станции сжатия.

Напомним, в начале апреля Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в котором определил первоочередные меры по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли.

В рамках программы по увеличению добычи углеводородного сырья Узбекистану необходимо привлечь $250 млн кредитных средств фонда "Шелковый путь" (КНР) и иностранных коммерческих банков. Вместе с тем необходимо реализовать $400 млн за счет экспортно-кредитных агентств.