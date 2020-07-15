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Добыча природного газа

В АО "Узбекнефтегаз" сообщили об увеличении добычи природного газа

Пресс-служба Epsilon Development Company
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200715/14543620/V-AO-Uzbekneftegaz-soobschili-ob-uvelichenii-dobychi-prirodnogo-gaza.html

Сотрудники структуры изучили состояние месторождений природного газа, газопроводов и коллекторов, а также режимы работы скважин и технологического оборудования на месторождениях "Арслан", "Шаркий Бердак" и "Шимолий Бердак".

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Качество природного газа, поставляемого в магистральные газопроводы от газодобывающего управления "Устюрт" при АО "Узбекнефтегаз", теперь соответствует требованиям Uz Dst 948:2016, а также увеличилась добыча жидких углеводородов, сообщили в пресс-службе АО.

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Сотрудники структуры изучили состояние месторождений природного газа, газопроводов и коллекторов, а также режимы работы скважин и технологического оборудования на месторождениях "Арслан", "Шаркий Бердак" и "Шимолий Бердак".

Внесены изменения в технологические режимы технологических установок 1,2,3,4 комплексной подготовки газа и турбодетандеров месторождения "Шаркий-Бердак".

Дефекты оборудования, используемого в обходах трубопроводов теплообменного аппарата на 1-м и 4-м агрегатах на месторождении, были устранены и достигнута добыча до 10 тонн жидких углеводородов в сутки.

В настоящее время в Управлении имеются 7 газоконденсатных месторождений, 1 установка первичной подготовки газа, 3 установки комплексной подготовки газа и 3 компрессорные станции сжатия.

Добыча газа
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане нашли новые запасы природного газа

Напомним, в начале апреля Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в котором определил первоочередные меры по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли.

В рамках программы по увеличению добычи углеводородного сырья Узбекистану необходимо привлечь $250 млн кредитных средств фонда "Шелковый путь" (КНР) и иностранных коммерческих банков. Вместе с тем необходимо реализовать $400 млн за счет экспортно-кредитных агентств.

Теги:
Узбекистан, газопровод, месторождение, плато Устюрт, добыча газа, природный газ, Узбекнефтегаз



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