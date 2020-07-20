Россия и Узбекистан обсудили планы по созданию совместного лоукостера

Эту тему обсуждали представители авиационных структур двух стран входе видеоконференции. Также стороны заинтересованы в увеличении количества авиарейсов для наращивания пассажиропотока и перевозки грузов.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. РФ и Узбекистан обсудили возможность создания российско-узбекского лоукостера для пассажирских и грузовых перевозок, сообщает пресс-служба Минтранс России.

В режиме видеоконференцсвязи состоялось второе заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта в рамках узбекско-российской Межправительственной комиссии. Российскую сторону возглавил руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую — министр транспорта Республики Узбекистан Эльер Ганиев.

"В частности, была обсуждена подготовка к подписанию соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта и Агентством гражданской авиации о сотрудничестве в области летной годности. Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов", — говорится в сообщении.

Узбекистан в последнее время активно занялся реформированием воздушного транспорта и авиационной инфраструктуры. Преобразования уже коснулись национального перевозчика UzAir, также продолжаются переговоры по передачи в управление ключевых международных аэропортов страны для приведение их к международным стандартам сервиса.

По планам узбекских властей, в ближайшие годы в республику будет летать несколько десятков авиакомпаний, в том числе лоукостеры. Есть и перспектива создать своего перевозчика эконом-класса.