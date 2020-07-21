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Кому разрешено не платить налоги до конца года

Кому разрешено не платить налоги до конца года – указ

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Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200721/14594155/Komu-razresheno-ne-platit-nalogi-do-kontsa-goda--ukaz.html

Для арендодателей и предприятий, реализующих алкогольную продукцию, предусмотрен ряд привилегий. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В целях снижения негативных последствий пандемии коронавируса гражданам и предпринимателям Узбекистана до конца года предоставлены специальные льготы. Об это сообщают в Министерстве юстиции.

В соответствии с указом, с 1 июля по 31 декабря 2020 года от уплаты налога с оборота освобождаются предприятия в сфере питания, а также организации, предоставляющие помещения в аренду.

К тому же не облагаются налогом доходы физических лиц, полученные от аренды недвижимости и автомобильного транспорта. Помимо этого, арендодателям рекомендуется снизить размер арендной платы, в том числе с учетом налоговых льгот.

В период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года от налогов освобождаются организации общественного питания, которые реализуют алкогольную продукцию в розницу. Им также разрешено осуществлять доставку спиртных напитков клиентам. Кроме того, до конца года продлевается срок на получение льготы по снижению размера отчисления предприятий оптовой продажи алкоголя с 5 до 3 процентов.

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Кто с 1 июня освобождается от уплаты налогов на имущество и землю — ГНК

Напомним: во время пандемии более 500 тысяч субъектов предпринимательства и свыше 8 млн граждан получили льготы и преференции на сумму около 30 трлн сумов. Также была обеспечена занятость более 33 тысяч малообеспеченных семей за счет субсидий, выделенных на развитие приусадебных участков и создание сельхозкооперативов.




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