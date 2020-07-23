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Компьютерная безопасность.

Банк Узбекистана получил сертификат соответствия стандартам безопасности данных

© Flickr / Yuri Samoilov
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200723/14608872/Bank-Uzbekistana-poluchil-sertifikat-sootvetstviya-standartam-bezopasnosti-dannykh.html

Был проведен независимый внешний аудит мер защиты информации в одном из основных сервисов взаимодействия банка с клиентами – системы интернет-банкинга ОТР Smart.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. АКБ "Узпромстройбанк" успешно прошел аудит и получил сертификат соответствия стандартам безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS версии 3.2.1, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Комплексную проверку информационной безопасности платежных карт и клиентских данных проводила международная компания Compliance Control (Россия), имеющая статус Qualified Security Assessor (QSA) и многолетний опыт в области обеспечения информационной безопасности платежных решений.

Был проведен независимый внешний аудит мер защиты информации в одном из основных сервисов взаимодействия банка с клиентами – системы интернет-банкинга ОТР Smart. Они были признаны соответствующими требованиям, предъявленными международными платежными системами VISA, MasterCard и других.

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Для справки: PCI DSS – специальный комплексный стандарт, который содержит 12 разделов с требованиями к информационной и физической безопасности банка и является одинаковым для банков во всем мире. Он согласован и внедрен международными платежными системами Visa International, MasterCard Worldwide, American Express, JCB, Discover and Diners Club с целью снижения рисков утечки информации о платежных картах и уменьшения возможных убытков всех участников рынка.

Напомним, в начале прошлого месяца Всемирный банк прогнозировал замедление роста экономики Узбекистана до 1,5% в 2020 году.

При этом республика является единственным государством среди стран Европы и Центральной Азии, чья экономика продолжит расти. Пандемия COVID-19 пагубно сказалась на странах Европы и Центральной Азии вследствие обвала мировых цен на сырьевые товары, сбоев в глобальных и региональных производственно-сбытовых цепях и повышения степени неприятия рисков на финансовых рынках.

Теги:
Узбекистан, информационная безопасность, безопасность, сертификат, Узпромстройбанк, банки, Экономика



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