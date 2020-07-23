В СНГ готов проект программы сотрудничества в атомной энергии до 2030 года

Одобренные комиссией документы будут направлены на рассмотрение Экономического совета и Совета глав правительств СНГ.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Москве под председательством Узбекистана состоялось заседание Комиссии по экономическим вопросам (КЭВ) при Экономическом совете СНГ. В соответствии с повесткой дня стороны рассмотрели и приняли решения по 21 вопросу, сообщили в пресс-службе МИД.

Страны Содружества Независимых Государств намерены принять программу сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях до 2030 года.

"Рассмотрен проект рамочной программы сотрудничества государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях на период до 2030 года", - говорится в сообщении на сайте МИД. По данным ведомства, участники заседания также рассмотрели план мероприятий по реализации первого этапа программы на 2021-2025 годы.

В ходе встречи были одобрены программные документы "Об основных итогах реализации стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года и о проекте плана мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года", "О проекте межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года", "О проекте Соглашения об информационном взаимодействии государств – участников СНГ в области цифрового развития общества".

Одобренные комиссией документы будут направлены на рассмотрение Экономического совета и Совета глав правительств СНГ.

Напомним, в конце июня состоялось 86-е заседание Экономического совета СНГ. Мероприятие должно было пройти в выставочном комплексе ВДНХ, однако в связи с пандемией COVID-19 его было решено провести в формате видеоконференции.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями о социально-экономическом положении стран СНГ и возможных коллективных мерах по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19.