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Volkswagen Caddy

В Узбекистане стартовали продажи Volkswagen Caddy

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200727/14631516/V-Uzbekistane-startovali-prodazhi-Volkswagen-Caddy.html

В республике начал функционировать первый дилерский центр Volkswagen, который открыл председатель компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. В Узбекистане стартовала долгожданная продажа автомобилей Volkswagen Caddy, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В частности, в республике начал функционировать первый дилерский центр Volkswagen, который открыл председатель компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков.

"Проект зародился во время визита президента Узбекистана в Германию в январе 2019 года. Именно после  этого был заключен договор о сотрудничестве между "Узавтосаноат" и концерном Volkswagen. На первом этапе проекта принято решение производить семиместный минивэн Caddy", - говорится в информации.

Гендиректор Джизакского автомобильного завода Ойбек Аюбов рассказал, что в ближайшие недели планируется открытие еще одного дилерского центра в Ташкенте, а также в Джизаке и Коканде, а в будущем — во всех регионах страны.

В два этапа: когда начнется производство Volkswagen в Узбекистане >>

Напомним, Volkswagen Caddy производится в двух модификациях – 7-местный (возможна вариация на 5 мест) пассажирский универсал или грузовой фургон. Автомобиль оснащается экономичным бензиновым двигателем мощностью 110 л.с. и объемом 1,6 литра. Расход топлива в режиме городского цикла составляет 9,3 л на 100 км, на трассе – 6,1 л на 100 км.

Теги:
Volkswagen, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан



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