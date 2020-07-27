В Узбекистане стартовали продажи Volkswagen Caddy

В республике начал функционировать первый дилерский центр Volkswagen, который открыл председатель компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. В Узбекистане стартовала долгожданная продажа автомобилей Volkswagen Caddy, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В частности, в республике начал функционировать первый дилерский центр Volkswagen, который открыл председатель компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков.

"Проект зародился во время визита президента Узбекистана в Германию в январе 2019 года. Именно после этого был заключен договор о сотрудничестве между "Узавтосаноат" и концерном Volkswagen. На первом этапе проекта принято решение производить семиместный минивэн Caddy", - говорится в информации.

Гендиректор Джизакского автомобильного завода Ойбек Аюбов рассказал, что в ближайшие недели планируется открытие еще одного дилерского центра в Ташкенте, а также в Джизаке и Коканде, а в будущем — во всех регионах страны.

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Напомним, Volkswagen Caddy производится в двух модификациях – 7-местный (возможна вариация на 5 мест) пассажирский универсал или грузовой фургон. Автомобиль оснащается экономичным бензиновым двигателем мощностью 110 л.с. и объемом 1,6 литра. Расход топлива в режиме городского цикла составляет 9,3 л на 100 км, на трассе – 6,1 л на 100 км.