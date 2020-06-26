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В два этапа: когда начнется производство Volkswagen в Узбекистане

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200626/14418083/V-dva-etapa-kogda-nachnetsya-proizvodstvo-Volkswagen-v-Uzbekistane.html

В 2020-2021 годах будут созданы дилерские и сервисные сети Volkswagen в Ташкенте, Фергане и Джизаке.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. На первом этапе в 2020-2021 гг. автомобили Volkswagen будут ввозиться в Узбекистан в готовом виде, говорится в сюжете телеканала "Узбекистан 24".

На втором этапе, с 2022-го, планируется постепенно перейти на организацию полного цикла производства.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по реализации проекта по организации в Республике Узбекистан производства легких коммерческих автомобилей.

"В 2020-2021 годах будут созданы дилерские и сервисные сети Volkswagen в Ташкенте, Фергане и Джизаке", - говорится в сообщении.

Крупноузловая сборка начнется после того, как работники Джизакского автомобильного завода пройдут специальное обучение. 

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Ранее стало известно, что автомобили Volkswagen Caddy будут выпускать в свободной экономической зоне "Джизак" на базе завода "Джизак Авто".

Напомним, в марте 2020-го между АО "Узавтосаноат" и "Фольксваген Груп Рус" было подписано соглашение об организации производства легких коммерческих автомобилей на базе компании "Джизакский автомобильный завод". Планируется, что на предприятии будут выпускать до 20 000 авто в год.

Теги:
сборка, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан, Volkswagen



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