Здание "Узбекэнерго" выставлено на продажу за 85 миллиардов сумов

Разрешено возводить новые строения в установленном порядке за счет сноса существующих зданий и сооружений.

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Бывшее административное здание "Узбекэнерго" на улице Истиклол в Ташкенте выставлено на продажу, информирует пресс-служба.

"Стартовая цена здания по улице Истиклол, дом 6, составит 85 млрд сумов. Лот предлагается под инвестиционные обязательства строительства современного отеля с вместимостью не менее 200 человек, торгового центра и развлекательного центра", - говорится в сообщении.

Заявки на участие в тендере принимаются через электронную онлайн-аукцион платформу E-ijro auksion. Участник должен внести депозит в размере не менее 5% от покупной цены объекта на специальный счет ГУП "Центр по организации электронных онлайн-аукционов".

Кинотеатр "Ватан" в Ташкенте выставлен на аукцион >>

Разрешено возводить новые строения в установленном порядке за счет сноса существующих зданий и сооружений. Победитель тендера должен согласовать внешний дизайн и проект строительства с Минстроем.